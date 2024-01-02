Şişli güne feci kaza ile uyandı! İETT otobüsü hafriyat kamyonuna çarptı!

Şişli’de İETT otobüsü, şantiye bölgesindeki park edilmiş harfiyat kamyonuna çarptı. Yaşanan kazada İETT otobüsünün şoförü ve yaralanan 8 yolcu hastaneye kaldırıldı.

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Şişli güne feci kaza ile uyandı! İETT otobüsü hafriyat kamyonuna çarptı!

Şişli’de İETT otobüsü şantiye çıkışında park halinde bekleyen hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada İETT otobüsünün şoförü ve 8 yolcu yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Şişli Kaptanpaşa Mahallesi Darülaceze Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.Ç. hakimiyetindeki 34 TP 5803 plakalı İETT otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle şantiye çıkışında park halinde olan 10 FZ 944 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle İETT şoförü ve 8 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ambulans ekipleri yaralı yolculara ilk yardımı olay yerinde yaptı.

Şişli güne feci kaza ile uyandı! İETT otobüsü hafriyat kamyonuna çarptı!

İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza sonrası İETT otobüsü kullanılamaz hale geldi.
Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin çalışma başlattı.

Şişli güne feci kaza ile uyandı! İETT otobüsü hafriyat kamyonuna çarptı!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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