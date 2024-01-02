Yaptığı marifetmiş gibi görüntüleri kayda aldı! Kediye taş atan gence ceza kesildi!

Kağıthane’de bir şahsın kediye taş attığı, görüntüleri tepkilere neden oldu. O görüntüleri sosyal medyadan paylaşınca Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

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Yaptığı marifetmiş gibi görüntüleri kayda aldı! Kediye taş atan gence ceza kesildi!

Kağıthane’de bir şahsın kediye taş attığı, bir diğer şahsın da o anları kameraya aldığı görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Tepki çeken görüntülerde yer alan şahıslara, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri tarafından 4 bin 554 lira ceza kesildi.

Olay, 18 Aralık tarihinde Kağıthane Maltepe Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bazı sosyal medya hesaplarında bir şahsın kediye taş attığı ve bir diğer şahsın da o anları kameraya aldığı görüntüler paylaşıldı.

Yaptığı marifetmiş gibi görüntüleri kayda aldı! Kediye taş atan gence ceza kesildi!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri tarafından görüntüler üzerine inceleme başlatıldı.

Yaptığı marifetmiş gibi görüntüleri kayda aldı! Kediye taş atan gence ceza kesildi!

Yapılan çalışmalarda, eşkallerinden kimlikleri tespit edilen şahıslardan kediye taş atanın A.Y. olay anını videoya çekenin de F.A. olduğu belirlendi. Aynı mahallede bulunan mobilyacıda çalışan şahıslar, polis ekipleri tarafından yakalandı. Kediye taş atan şahıslara, 25 Aralık’ta 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na göre 4 bin 544 lira cezai işlem uygulandı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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