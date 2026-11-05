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Afyonkarahisar’da şüpheli ölüm: Araç içinde 5 kişinin cansız bedeni bulundu

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde bir otomobil içinde 5 kişinin cansız bedeni bulundu. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Afyonkarahisar’da şüpheli ölüm: Araç içinde 5 kişinin cansız bedeni bulundu
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Afyonkarahisar’da şüpheli ölüm: Araç içinde 5 kişinin cansız bedeni bulundu

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde bir otomobil içinde 5 kişinin cansız bedeni bulundu. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı Kıyır köyü yakınlarında araç içinde toplam 5 kişinin cesedi bulundu.

Afyonkarahisar’da şüpheli ölüm: Araç içinde 5 kişinin cansız bedeni bulundu

KİMLİK TESPİT ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Afyonkarahisar’da şüpheli ölüm: Araç içinde 5 kişinin cansız bedeni bulundu

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