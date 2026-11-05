Afyonkarahisar’da şüpheli ölüm: Araç içinde 5 kişinin cansız bedeni bulundu
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde bir otomobil içinde 5 kişinin cansız bedeni bulundu. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı.
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Afyonkarahisar’da şüpheli ölüm: Araç içinde 5 kişinin cansız bedeni bulundu
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde bir otomobil içinde 5 kişinin cansız bedeni bulundu. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı.
Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı Kıyır köyü yakınlarında araç içinde toplam 5 kişinin cesedi bulundu.
KİMLİK TESPİT ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
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