Bakan Şimşek'ten son dakika: 2027 yılında KDV ve gelir vergisi iddialarına cevap verdi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emekli maaşlarına yapılacak düzenlemenin yaş ve prim gün sayısına göre farklılaşacağını ifade ederek vergi artışı iddialarına noktayı koydu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2027 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında milletvekillerine hitap etti. Emeklilere yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin önemli bilgiler paylaşan Şimşek, sürecin henüz tamamlanmadığını belirtti.

"EMEKLİLERİMİZİ KAPSAYACAK"

Yapılacak düzenlemenin tüm emeklileri kapsayacağını ifade eden Şimşek, artışın emeklilerin yaş ve prim ödeme gün sayısına göre farklılaşmasının daha adaletli bir yaklaşım olacağını savundu. Seyyanen yapılacak bir düzenlemede dahi bu hususların gözetileceğini kaydeden Şimşek, konunun sadece Hazine ve Maliye Bakanlığını değil, birçok kurum ve bakanlığı ilgilendirdiğini hatırlattı.

"ARALIK AYINDA NETLEŞECEK"

Çalışmaların henüz tamamlanmaması nedeniyle rakam zikretmenin doğru olmayacağını belirten Bakan Şimşek, nihai çalışmanın büyük ihtimalle aralık ayı içerisinde tamamlanacağını ve bütçe görüşmelerinin hemen ardından meclisin takdirine sunulacağını ifade etti.

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"VERGİ ARTIŞI GÜNDEMİMİZDE YOKTUR"

Toplantının ardından bir gazetecinin, emeklilere yönelik tedbirlerin vergi artışı anlamına gelip gelmediğine dair sorusunu yanıtlayan Bakan Şimşek, 2027 yılında gelir vergisi, kurumlar vergisi ve katma değer vergisi genel oranlarında bir artışın gündemlerinde olmadığını kesin bir dille açıkladı.

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