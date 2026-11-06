A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı: Önemli 2 isim yokken, Montella'nın kovduğu isim yeniden kadroda...

A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ve Fransa maçları için aday kadrosu açıklandı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın tercihlerinde dikkat çeken sürprizler yaşandı. Altay Bayındır, Kerem Aktürkoğlu ve İrfan Can Kahveci kadroya alınmazken, Vincenzo Montella döneminde yaşanan kriz nedeniyle milli takımdan uzak kalan Berke Özer yeniden ay-yıldızlı ekibe davet edildi.

A Milli Futbol Takımı'nda Sergen Yalçın döneminin ilk aday kadrosu belli oldu. UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Belçika ve Fransa ile karşılaşacak Türkiye'de yeni teknik direktörün tercihleri netleşti. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen basın toplantısında açıklanan listede Berke Özer'in yeniden milli takıma çağrılması öne çıktı.

SERGEN YALÇIN SÖZÜNÜ TUTTU! BERKE ÖZER GERİ DÖNDÜ

Vincenzo Montella'nın teknik direktörlüğü döneminde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle milli takımdan uzak kalan Berke Özer, Sergen Yalçın'ın açıkladığı aday kadroda kendisine yer buldu.Deneyimli teknik adam, daha önce yaptığı açıklamada Berke Özer'in yeniden milli takıma kazandırılması için gerekli görüşmeleri yapacağını belirtmişti.Yalçın, Kafa Sports YouTube kanalında yaptığı açıklamada, "Konuşacağım Berke'yle. Gelecek tabii ki, neden gelmesin? Bir sorun çıkmaz. Bunlar bizim evladımız, gereken konuşmayı yaparız. Özür dilemesi gereken bir şey varsa, özür diler. Çözeriz." ifadelerini kullanmıştı.

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"BERKE MİLLİ TAKIMA GELMEK İÇİN CAN ATIYOR"

Sergen Yalçın, aday kadro açıklaması sırasında Berke Özer'in durumuna ilişkin yaptığı değerlendirmede de genç kaleciye kapıları açtığını duyurmuştu.Yalçın, "Problemler yaşanabilir, bunlar genç çocuklar. Berke milli takıma gelmek için can atıyor. Berke'yle kimsenin sorunu olduğunu düşünmüyorum. Kadromuzda olacak." sözleriyle kararını açıklamıştı.Berke Özer'in aday kadroya dahil edilmesiyle birlikte Montella döneminde yaşanan anlaşmazlığın ardından milli takımda yeni bir sayfa açılmış oldu.

İŞTE A MİLLİ TAKIM'IN ADAY KADROSU

Sergen Yalçın'ın Belçika ve Fransa karşılaşmaları için belirlediği 26 kişilik aday kadro şu şekilde:Kaleciler: Berke Özer, Ersin Destanoğlu, Serhat Öztaşdelen, Uğurcan Çakır.Defans: Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Zeki Çelik.Orta saha: Can Uzun, Arda Güler, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Aral Şimşir, İsmail Yüksek, Salih Özcan.Hücum: Barış Alper Yılmaz, Enes Ünal, Deniz Gül, İlhan Fakılı, Oğuz Aydın, Yunus Akgün.

İLK SINAV BELÇİKA KARŞISINDA

A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki kasım ayı programına 12 Kasım Perşembe günü Belçika karşılaşmasıyla başlayacak. Ay-yıldızlılar, İzmir'de oynanacak mücadelede rakibini konuk edecek.Türkiye, 15 Kasım Pazar günü ise deplasmanda Fransa ile karşı karşıya gelecek. Sergen Yalçın yönetimindeki milliler, iki önemli karşılaşmadan da olumlu sonuçlarla ayrılmayı hedefliyor.

ALTAY, KEREM VE İRFAN CAN KADRODA YOK

Sergen Yalçın'ın aday kadro tercihleri arasında en dikkat çekici gelişmelerden biri Altay Bayındır, Kerem Aktürkoğlu ve İrfan Can Kahveci'nin listeye alınmaması oldu. Daha önce milli takım kadrosunda bulunan üç futbolcu, Belçika ve Fransa karşılaşmaları için açıklanan isimler arasında yer bulamadı.Özellikle hücum hattında Kerem Aktürkoğlu ve İrfan Can Kahveci'nin kadro dışında kalması, Sergen Yalçın'ın yeni dönem tercihlerini öne çıkardı.

TAM 9 FUTBOLCUYA DAVET GİTMEDİ

Son milli takım kadrosunda yer almasına rağmen Belçika ve Fransa maçları için açıklanan listeye alınmayan 9 futbolcu şöyle:

*Altay Bayındır

*Okan Kocuk

*Adil Demirbağ

*Samet Akaydin

*Bartuğ Elmaz

*Demir Ege Tıknaz

*Melih Kabasakal

*İrfan Can Kahveci

*Kerem Aktürkoğlu

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