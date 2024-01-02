Emekliye dev promosyon müjdesi! O banka emekliye servet veriyor

Akbank, emeklilere Ocak 2024'te başlayacak promosyon ödemelerini açıkladı. Promosyonlara zam yapılmadan emekli maaşlarına zam yapıldı. Bankalar arasındaki rekabet emeklileri sevindirirken, Akbank promosyon rakamlarını yükseltti.

Ocak ayında, emekli maaşını Akbank üzerinden alan müşterilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi verilecektir. Bu promosyondan yararlanmak için emeklilerin Akbank'tan 3 yıl boyunca maaş almaya söz vermeleri gerekir.

Akbank'ın bu promosyonunun yanı sıra, Wings veya Axess kredi kartı üzerinden tanımlanan beş yeni otomatik fatura ödeme talimatı başına 400 TL chip para kazanma fırsatı da var. Bu kampanyadan yararlanan emekliler, toplamda 2.000 TL chip para kazanabilirler. Emekliler, promosyon avantajlarından yararlanmak için en yakın Akbank şubesine başvurabilirler.