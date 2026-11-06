Türkiye dünden beri onu konuşuyordu: 8 kişiyi öldüren saldırgan tutuklandı!

Afyonkarahisar’da pompalı tüfekle 8 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaralayan Arif Sefa Özdemir tutuklandı.

Türkiye, Afyonkarahisar'da yaşanan katliamı konuşuyor. Pompalı tüfekle 8 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaralayan Arif Sefa Özdemir (30) tutuklandı.Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Bozhüyük köyünde yaşayan Arif Sefa Özdemir, iddiaya göre Kırşehir'den satın aldığı biçerdöver yanınca ödemedi.

Biçerdöveri satan Ahmet Uzel (57), Bekir Toprak (50) ve Numan Toprak'ı (56) dün köye çağıran Özdemir, anlaşmazlık yaşadığı üç kişiye saat 15.00 sıralarında pompalı tüfekle ateş etti. 40 ND 574 plakalı araçtaki Uzel ile Bekir ve Numan Toprak yaşamını yitirdi.

ARACI VERMEYİNCE VURDU

Özdemir ardından Afyonkarahisar kent merkezine gitti. Osman Gazi Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında 03 AIU 814 plakalı otomobiline binmek üzere olan 3 çocuk annesi Sevgi Postalcı'nın yanına giden Özdemir, kadını tehdit edip aracı kendisine vermesini istedi. Özdemir, direnen Postalcı'ya tüfekle ateş edip ağır yaraladı. Çocuğunu okuldan almak üzere aracına bindiği sırada başından vurulan Postalcı, hastanede ameliyata alındı.

CİNAYETLERE DEVAM ETTİ

Daha sonra araçla Kıyır köyüne gelen Arif Sefa Özdemir, burada da 03 AGV 654 plakalı otomobildeki Seydi Ahmet Aydoğmuş (73) ile Satı Aydoğmuş'u (68) tüfekle vurup öldürdü. Bu araca yaklaşık 1 kilometre mesafede ise İsmail Şen'in (61) cesedi bulundu.İKİ

ÖĞRETMENİ ÖLDÜRDÜ, BİRİ SON ANDA KURTULDU

Daha sonra gasbettiği 54 ACC 723 plakalı otomobille Yukarıtandır köyüne giden saldırgan, 07 BZB 11 plakalı otomobildeki İhsaniye Yukarıtandır Ortaokulu'nda görevli Fen Bilimleri Öğretmeni Ayşe Sena Demir (46) ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Hilal Mete'ye (31) pompalı tüfekle ateş etti. Hilal Mete olay yerinde, Ayşe Sena Demir ise hastanede yaşamını yitirdi. Araçta bulunan Beden Eğitimi Öğretmeni Sultan Sema G. ise saldırıdan son anda kurtularak kaçtı. Sultan Sema G., Gazlıgöl beldesine giderek, durumu emniyet güçlerine bildirdi. Özdemir, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi istikametine kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen emniyet güçleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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"KENARA GEÇ BAK 8 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜM"

Arif Sema Özdemir'in elinde pompalı araçtan tüfekle çıktığı anlar ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Kırmızı renkli hafif ticari araçtan pompalı tüfekle çıktığı görüntülere yansıyan Özdemir'in, durdurduğu bir başka aracın sürücüsünü "Kenara geç bak 8 kişiyi öldürdüm, kenara geç" diye tehdit ettikten sonra 26 APL 557 plakalı otomobilini gasbettiği görüldü.

ARACIN LASTİKLERİNE ATEŞ EDİLEREK DURDURULDU

Özdemir'in, gasbettiği araç, Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinin kırsal Taşlık Mahallesi’ndeki arazide çamura saplanmış halde bulundu. Silahlı saldırganın aracı bırakıp, yaya olarak kaçtığı, bu kez Taşlık Mahallesi’nde süt satan bir kişinin 26 NZ 187 plakalı otomobilini gasbettiği tespit edildi. Ana yola çıkarak kaçmak isteyen Özdemir, ihbar üzerine harekete geçen polis ve jandarma ekiplerinin kurduğu uygulama noktasına geldi. Burada ekipler, otomobilin lastiklerine ateş ederek durdurdu. Ateş ederek karşılık veren Özdemir, yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde ve araçta çok sayıda fişek ele geçirildi.

1 JANDARMA HAFİF YARALANDI

Çatışma sırasında Astsubay Onur Ş.’nin (29) de sol kulağından hafif yaralandığı belirtildi. Eskişehir Odunpazarı İlçe Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan Özdemir, ilk işlemleri için Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Arif Sefa Özdemir, işlemlerinin ardından gece yarısı Afyonkarahisar'a getirildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Arif Sefa Özdemir, ilk ifadesinde geçen yıl Ahmet Uzel’den 40 bin avro karşılığında biçerdöver satın aldığını ve bu biçerdöverle Manisa ve İzmir çevresinde çalışmaya başladığını anlattı. Ancak biçerdöverin İzmir’de tarlada çalıştığı sırada yandığını, bu olayın ardından Uzel ile aralarında anlaşmazlık yaşandığını ifade etti.

TELEFONDA TARTIŞMIŞLAR

Özdemir’in ifadesine göre Uzel, geçen hafta kendisiyle görüşerek biçerdöverden kalan 11 bin avro alacağını istedi. Özdemir ise borcunun 4 bin avro olduğunu ve kısa süre içerisinde ödeme yapacağını söyledi. Taraflar arasında borç miktarı konusunda başlayan anlaşmazlığın büyüdüğü, telefonda karşılıklı küfür ve tehditlerin yaşandığı öne sürüldü. İfadesinin ardından işlemleri tamamlanan saldırgan, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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