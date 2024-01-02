"Kara para aklama dosyasına adınız karışmış" dediler yaşlı kadını tuzağa düşürdüler!

Üsküdar’da yaşayan yaşlı kadın, çalan telefonunu açtığında kendisini arayan şahıs "kara para aklama dosyasına adınız karışmış" diyerek yaşlı kadının yaklaşık 1.2 milyon TL olan 600 gram altınını alarak dolandırdı.

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"Kara para aklama dosyasına adınız karışmış" dediler yaşlı kadını tuzağa düşürdüler!

Üsküdar’da yaşayan yaşlı kadın, kendisini telefonla arayıp polis olarak tanıtan ve "kara para aklama dosyasına adınız karışmış" yalanıyla kandıran dolandırıcılara, değeri yaklaşık 1.2 milyon TL olan 600 gram altınını kaptırdı. Evinin satışından elde ettiği para ile altınları satın aldığını belirten yaşlı kadın yetkililerden altınlarını ve çetenin çökertilmesini istedi.

Üsküdar’da yaşayan Eyüp ve Hatice Kendirli çifti telefon dolandırıcılığı yöntemiyle yaklaşık 1.2 milyon TL dolandırıldı. Bursa’nın İznik ilçesindeki evini satarak altına yatırım yapan Kendirli çifti çocuklarına ev almak için banka kasasında sakladığı 600 gram altınını kendi elleriyle dolandırıcılara kaptırdı. Dolandırıcılar Kendirli çiftine ,”kara para aklama dosyasına adınız karışmış, bankadaki altınlarınız sahte, onlarda suçluların parmak izi var” diyerek yaşlı kadından bankaya gitmesini istedi. Eşi Eyüp Kendirli’ye ise 'Savcı Bey ifadeye bekliyor' diyerek Çağlayan Adliyesine gitmesini istedi. Eyüp Kendirli Çağlayan Adliyesine giderken, yaşlı kadının evine giden dolandırıcılar 'altınlardaki parmak izini kontrol edip getireceğiz' yalanıyla piyasa değeri yaklaşık 1.2 milyon TL değerindeki 600 gram altını alıp kayıplara karıştı. Polise şikayetçi olan yaşlı kadın yetkililerden yardım istedi.

"Kara para aklama dosyasına adınız karışmış" dediler yaşlı kadını tuzağa düşürdüler!

“'1 haftaya mahkumiyet kararınız çıkacak' dediler “

Eşiyle evinde kahvaltı yaparken telefon ile arandığını belirten Hatice Kendirli, “Telefonla arandık, adımızın kara para aklama dosyasına karıştığını söylediler. Bizi sürekli telefonla oyaladılar. Bize kimliklerimizi, mahkeme kararlarını atınca, böyle bir olayla karşılaşmadığımız için inandık. Telefon kapanmadı çocuklarımıza haber veremedik. Bankadaki altınlarımızın değiştirildiğini, sahte olduğunu söylediler. Bankaya giderek kontrol ettim. Koyduğum gibi duruyor, ellenmemiş. Beni tekrar aradılar, 1 haftaya mahkumiyet kararınız çıkacak dediler. Altınları almamı istediler, parmak izinden bulacaklarını söylediler. Kapıda bizden biri var ona verin sabah getireceğiz diye söylediler. Bu arada ise eşimi Çağlayan Adliyesine gönderdiler “diye konuştu.

"Kara para aklama dosyasına adınız karışmış" dediler yaşlı kadını tuzağa düşürdüler!

“Bu çetenin çökertilmesini istiyorum”

600 gram altını dolandırıcılara kaptıran Hatice Kendirli, "Ertesi gün sabah beni aradılar. Altınlarım nerede hangi gelmedi dediğimde, parmak izleri çıktı dediler. Siz kimsiniz benim devletimin polisi değilsiniz dediğimde “Pensilvanya, ABD” dediler. 600 gram has altın, İznik’teki evimi satmıştım. İlerleyen zamanda peşinat vererek kızıma ev alacaktım. Yetkililerden altınlarımın bulunmasını ve bu çetenin çökertilmesini istiyorum” diye konuştu.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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