2024 yılında kaç gün tatil yapacağız? Resmi tatiller 2024 takvimi

Çalışanlar, 2024 resmi tatil günlerinde uzun süre tatil yapabilir. Sevdiklerinizle zaman geçirmek, dinlenmek ve yeni planlar yapmak için bu tatiller ideal olabilir. Resmi tatiller için 2024 takvimi burada...
2024'te Resmi Tatiller Kaç Gün Sürecek?
2024 yılında 15 günlük bir resmi tatil planlıyor. Kurban Bayramı dört buçuk gün, Ramazan Bayramı ise üç buçuk gün resmi tatil olarak kabul edilecektir.
2024 Resmi Tatiller Takvimi
Tarih Tatil
1 Ocak 2024 Yılbaşı
9 Nisan 2024 Ramazan Bayramı Arife (yarım gün)
10 Nisan 2024 Ramazan Bayramı 1. Gün
11 Nisan 2024 Ramazan Bayramı 2. Gün
12 Nisan 2024 Ramazan Bayramı 3. Gün
23 Nisan 2024 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs 2024 Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs 2024 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran 2024 Kurban Bayramı Arife (yarım gün)
16 Haziran 2024 Kurban Bayramı 1. Gün
17 Haziran 2024 Kurban Bayramı 2. Gün
18 Haziran 2024 Kurban Bayramı 3. Gün
19 Haziran 2024 Kurban Bayramı 4. Gün
15 Temmuz 2024 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos 2024 Zafer Bayramı
29 Ekim 2024 Cumhuriyet Bayramı