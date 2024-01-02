2024 yılında kaç gün tatil yapacağız? Resmi tatiller 2024 takvimi

Tatil sevenlere iyi haber var. 2024 yılında tatil rekoru kırılacak.

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2024 yılında kaç gün tatil yapacağız? Resmi tatiller 2024 takvimi

Çalışanlar, 2024 resmi tatil günlerinde uzun süre tatil yapabilir. Sevdiklerinizle zaman geçirmek, dinlenmek ve yeni planlar yapmak için bu tatiller ideal olabilir. Resmi tatiller için 2024 takvimi burada...

2024'te Resmi Tatiller Kaç Gün Sürecek?

2024 yılında 15 günlük bir resmi tatil planlıyor. Kurban Bayramı dört buçuk gün, Ramazan Bayramı ise üç buçuk gün resmi tatil olarak kabul edilecektir.

2024 Resmi Tatiller Takvimi

Tarih Tatil

1 Ocak 2024 Yılbaşı

9 Nisan 2024 Ramazan Bayramı Arife (yarım gün)

10 Nisan 2024 Ramazan Bayramı 1. Gün

11 Nisan 2024 Ramazan Bayramı 2. Gün

12 Nisan 2024 Ramazan Bayramı 3. Gün

23 Nisan 2024 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2024 Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2024 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Haziran 2024 Kurban Bayramı Arife (yarım gün)

16 Haziran 2024 Kurban Bayramı 1. Gün

17 Haziran 2024 Kurban Bayramı 2. Gün

18 Haziran 2024 Kurban Bayramı 3. Gün

19 Haziran 2024 Kurban Bayramı 4. Gün

15 Temmuz 2024 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos 2024 Zafer Bayramı

29 Ekim 2024 Cumhuriyet Bayramı

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