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Uyuyan kocası için yaptığı plan dehşet verici: Ardından hayatına son verdi

İzmir'in Bayındır ilçesinde 54 yaşındaki Bilgi Fırat, uyuyan eşi Nazif Fırat'ın üzerine kaynar su döktükten sonra yakınlardaki boş bir evde yaşamına son verdi.

Uyuyan kocası için yaptığı plan dehşet verici: Ardından hayatına son verdi
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Uyuyan kocası için yaptığı plan dehşet verici: Ardından hayatına son verdi

İzmir'in Bayındır ilçesinde 54 yaşındaki Bilgi Fırat, uyuyan eşi Nazif Fırat'ın üzerine kaynar su döktükten sonra yakınlardaki boş bir evde yaşamına son verdi. Vücudunda yanıklar oluşan 60 yaşındaki Nazif Fırat hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'in Bayındır ilçesinde gece saatlerinde yaşanan olayda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Dernekli Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Bilgi Fırat (54), henüz bilinmeyen nedenle uyuyan eşi Nazif Fırat'ın (60) üzerine kaynar su döktü. Olayın ardından evden ayrılan Fırat, yakınlardaki boş bir evde yaşamına son verdi.

Uyuyan kocasına yaptığı plan dehşet verici: Ardından hayatına son verdi

UYUYAN EŞİNİN ÜZERİNE KAYNAR SU DÖKTÜ

Olay, saat 01.30 sıralarında Bayındır ilçesine bağlı Dernekli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ev hanımı Bilgi Fırat, çiftçilik yapan eşi Nazif Fırat uyuduğu sırada üzerine kaynar su döktü.Vücudunda yanıklar oluşan Nazif Fırat yaralanırken Bilgi Fırat olayın ardından evden ayrıldı.

YAKINLARDAKİ BOŞ EVDE ÖLÜ BULUNDU

Evden çıktıktan sonra yakınlardaki boş bir eve giden Bilgi Fırat, burada yaşamına son verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 54 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

YARALI EŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Vücudunda yanıklar meydana gelen Nazif Fırat, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.Tedavisi devam eden 60 yaşındaki Fırat'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

JANDARMA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayın neden yaşandığı henüz belirlenemezken jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturma sürüyor.

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