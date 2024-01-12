Sinop’ta esrarengiz ölüm! Köy çobanı koyunları otlattığı yerde ölü bulundu!

Sinop’un Boyabat ilçesi Gazidere köyünde çobanlık yapan Adem Balkanoğlu, yaralandığını söyleyerek 112 sağlık ekiplerinden yardım istedi. Yardım için gelen ekipler Balkanoğlunun hayatını kaybettiğini tespit etti.

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Sinop’ta esrarengiz ölüm! Köy çobanı koyunları otlattığı yerde ölü bulundu!

Sinop’ta koyunlarını otlatmaya giden çoban ölü bulundu.

Sinop’un Boyabat ilçesi Gazidere köyünde koyunlarını otlatmaya giden ve daha sonra 112 sağlık ekiplerini arayarak yara aldığını söyleyen Adem Balkanoğlu, 112 sağlık ekiplerince ölü olarak bulundu. Cesedi inceleyen sağlık ve jandarma ekipleri Balkanoğlu’nun vücudunda kesici alet yaralarının bulunduğunu tespit etti.

Sinop’ta esrarengiz ölüm! Köy çobanı koyunları otlattığı yerde ölü bulundu!

Balkanoğlu'nun cenazesi Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sinop’ta esrarengiz ölüm! Köy çobanı koyunları otlattığı yerde ölü bulundu!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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