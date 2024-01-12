Sinop’ta esrarengiz ölüm! Köy çobanı koyunları otlattığı yerde ölü bulundu!

Sinop’ta koyunlarını otlatmaya giden çoban ölü bulundu.
Sinop’un Boyabat ilçesi Gazidere köyünde koyunlarını otlatmaya giden ve daha sonra 112 sağlık ekiplerini arayarak yara aldığını söyleyen Adem Balkanoğlu, 112 sağlık ekiplerince ölü olarak bulundu. Cesedi inceleyen sağlık ve jandarma ekipleri Balkanoğlu’nun vücudunda kesici alet yaralarının bulunduğunu tespit etti.
Balkanoğlu'nun cenazesi Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)