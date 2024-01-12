Yeniden aday gösterilmeyen Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan CHP’den istifa etti! Bağımsız adaylığını açıkladı

CHP'den yeniden aday gösterilmeyen Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, partisinden istifa ederek bağımsız olarak adaylığını açıkladı.

YAYINLAMA
Google News
Yeniden aday gösterilmeyen Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan CHP’den istifa etti! Bağımsız adaylığını açıkladı

2024 yılı Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerde yeniden aday gösterilmeyen Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, partisi CHP'den istifa etti.

İstifasını sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyuran Bozdoğan, 2024 yılı yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Tarsus Belediye Başkan adayını belirlediğini hatırlatarak, "Bölgemize gönderilen ve mülakata tabii tutulduğumuz milletvekilleri, yapılan anketler ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaptığım bireysel görüşmeler neticesinde, 25 yıl sonra 95 binin üzerinde rekor oyla kazandığımız Tarsus Belediyesi Başkan adaylığım ile ilgili bir problem bulunmadığı, anketlerde önde çıktığım tarafıma belirtilmiştir.

Ancak görülen o ki, İstanbul'da yaşayan ve Tarsus'la kütüğü dışında organik hiçbir bağı bulunmayan bir milletvekilinin eşini dostunu, danışmanlarının eniştelerini Mersin'in ilçelerine atama cüreti gösterdiğini, partinin MYK ve PM organlarının üstünde reaksiyonlar göstererek CHP'yi tüm ülkeye rezil rüsva ettiği ve atamalarda halkın çıkarını değil, ikili ilişkilerini masaya koyduğu, diğer hiçbir bölge milletvekilinin fikrini almayarak "tek adamcılık" oynayıp Tarsus'un ve dolayısı ile Mersin'in kaderiyle oynadığı, bu şartlarda 1 kişinin yaptığı atamaların kabul edilemeyeceği gerçeklerine itiraz ederek, göz bebeğim CHP'den istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bağımsız aday olacak

Bozdoğan, açıklamasının devamında, çalışmalarını "Bağımsız Tarsus Hareketi" kampanyası altında sürdürüp, yerel seçimlere bağımsız aday olarak girme kararı aldığını vurgulayarak, "Tek adamın oyuncağı haline getirmeye çalıştığı ve küçük duruma düşürdüğü Cumhuriyet Halk Partisi'nin, 500 bin kişinin yaşadığı ilçemizdeki şaibeli atamaların itirazını 31 Mart akşamına kadar, bu rezilliği ise ömrümün sonuna kadar her yerde haykıracağımı bildiririm.

Atatürk'ün partisinin, siyasi şovmenlerin Mersin'i oyuncakları haline dönüştürdükleri, çaycıdan belediye başkanına kadar her atamaya müdahil oldukları gerekçesi, bölgemizde CHP çatısında siyaset yapmamı imkansız hale getirmiştir. Bu sebeplerle istifamı kamuoyunun temiz vicdanına sunar, tüm hemşehrilerimi tertemiz bir zafere, "Bağımsız Tarsus Hareketi'ne davet ediyorum" dedi.

Yeniden aday gösterilmeyen Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan CHP’den istifa etti! Bağımsız adaylığını açıkladı

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İYİ Parti'de şok! İzmir İl Başkanı görevden alındı!
İYİ Parti'de şok! İzmir İl Başkanı görevden alındı!
Ortadoğu'da hareketli gece! ABD ve İngiltere'den Yemen’deki Husileri ortak operasyon! Hedefler imha edildi
Ortadoğu'da hareketli gece! ABD ve İngiltere'den Yemen’deki Husileri ortak operasyon! Hedefler imha edildi
Murat Kurum'dan İstanbul'un kaderini değiştirecek projeler!
Murat Kurum'dan İstanbul'un kaderini değiştirecek projeler!
Efsane Vali Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu MHP'den Tokat belediye başkan adayı oldu
Efsane Vali Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu MHP'den Tokat belediye başkan adayı oldu
Son Haberler
Halil Umut Meler geri dönüyor! Hangi maçın hakemi olacak?
Halil Umut Meler geri dönüyor! Hangi maçın hakemi olacak?
'Sibergöz-14' operasyonuyla çökertilen şebekenin lüks arabaları sergilendi!
'Sibergöz-14' operasyonuyla çökertilen şebekenin lüks arabaları sergilendi!
Motosikletin çarptığı yaya yerde inlerken, onlar film sahnesi gibi izledi!
Motosikletin çarptığı yaya yerde inlerken, onlar film sahnesi gibi izledi!
Su faturalarında yeni dönem: Tüm aboneleri ilgilendiriyor, artık o ücret faturada yer almayacak
Su faturalarında yeni dönem: Tüm aboneleri ilgilendiriyor, artık o ücret faturada yer almayacak
Murat Kurum'dan İstanbul için net mesaj: ''İBB'nin mührünü alacağız, İstanbul'da ihmalkarlığa son vereceğiz''
Murat Kurum'dan İstanbul için net mesaj: ''İBB'nin mührünü alacağız, İstanbul'da ihmalkarlığa son vereceğiz''
CHP'de Mansur Yavaş krizi! Adaylığını geri çekip İYİ Parti'den mi aday olacak?
CHP'de Mansur Yavaş krizi! Adaylığını geri çekip İYİ Parti'den mi aday olacak?
Çok Okunanlar
Altın fiyatları bugün ne kadar? Yatırımcıların gözü kulağı ABD'de, İki uzmandan çok çarpıcı yorumlar, 12 Ocak Güncel altın fiyatları
Altın fiyatları bugün ne kadar? Yatırımcıların gözü kulağı ABD'de, İki uzmandan çok çarpıcı yorumlar, 12 Ocak Güncel altın fiyatları
Emeklilere ek zam için 3 farklı senaryo! Ek zam ve kök maaş ne kadar olacak, İşte maaş farkları tablosu
Emeklilere ek zam için 3 farklı senaryo! Ek zam ve kök maaş ne kadar olacak, İşte maaş farkları tablosu
SSK ve Bağkur emeklisine 2 formül! Erdoğan talimatı verdi
SSK ve Bağkur emeklisine 2 formül! Erdoğan talimatı verdi
Bankalar emekliyi ihya edecek: Emekli promosyon ödemeleri 20 bin lirayı aştı
Bankalar emekliyi ihya edecek: Emekli promosyon ödemeleri 20 bin lirayı aştı
CHP'nin PM toplantısında gerginlik ayyuka çıktı! "Yeter ulan!"
CHP'nin PM toplantısında gerginlik ayyuka çıktı! "Yeter ulan!"
CHP 242 belediye başkan adayını daha açıkladı! İşte açıklanan aday listesi
CHP 242 belediye başkan adayını daha açıkladı! İşte açıklanan aday listesi
Yorumlananlar
Nevşehir’de feci olay! Hayatını kurtaran polisi arabası ile ezdi geçti!
Nevşehir’de feci olay! Hayatını kurtaran polisi arabası ile ezdi geçti!
AK Parti'nin İBB Başkan adayı olan Murat Kurum'dan ilk açıklama: İstanbul'da duraksama dönemi bitecek yeniden diriliş dönemi başlayacak
AK Parti'nin İBB Başkan adayı olan Murat Kurum'dan ilk açıklama: İstanbul'da duraksama dönemi bitecek yeniden diriliş dönemi başlayacak
Murat Kurum seçim çalışmalarının ilk startını sabah namazı ile Eyüpsultan Camii'nde verdi
Murat Kurum seçim çalışmalarının ilk startını sabah namazı ile Eyüpsultan Camii'nde verdi
Özcan Deniz Kızıl Goncalar için sessizliğini bozdu: Kariyerimin en ahlaklı işi
Özcan Deniz Kızıl Goncalar için sessizliğini bozdu: Kariyerimin en ahlaklı işi