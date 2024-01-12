SSK ve Bağkur emeklisine 2 formül! Erdoğan talimatı verdi

2024 yılında emekli maaşlarına yapılacak ek bir zammın detayları ortaya çıktı. Uzmanlardan çeşitli açıklamalar gelirken, iyi bir zam haberi var.

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SSK ve Bağkur emeklisine 2 formül! Erdoğan talimatı verdi

SSK ve Bağkur emekli maaşları ne kadar artacak sorusuna yanıt aranırken, emekli vatandaşların durumu her geçen gün giderek daha da zorlaşıyor. 3 Ocak'ta açıklanan enflasyon verilerine göre ekonomide hareketlilik arttı. Bu rakamlar, 2024 yılı için milyonlarca emeklinin maaşlarını belirledi. 6 aylık enflasyon farkı %37,56 oldu.

Açıklanan enflasyon rakamı ile birlikte memur ve memur emeklilerinin yüzde 49,25 zam alacağı kesinleşirken, SSK ve Bağkur emeklilerinin yüzde 37,55'lik bir zam oranı kaldı. Milyonlarca emekli, en düşük emekli maaşının ne zaman belirleneceği konusunda heyecanlı bir bekleyişe girdi. En düşük emekli maaşı nedir?

‘Maliyet Hesapları Yapılıyor, Erdoğan’a Sunulacak’

A Haber'de ekonomi uzmanı Faruk Erdem, emeklilerin alması beklenen zam oranı ile ilgili olarak masada bulunan formülleri tek tek ortaya koydu. Erdem, emekli maaş zammı ile ilgili olarak şunları söyledi:

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Ocak ayından itibaren asgari ücret yüzde 49 oranında arttı. Memur emeklilerin ve memurların sayısı yaklaşık olarak yüzde 49 artacak. Bu noktada, üç zammın eşitlenebileceğini belirtmiştik. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aldıkları zamlar altı aylık enflasyon kadardır. Aradaki fark yüzde on bir. Refah payı çalışması bu farkın kapatılmasına yardımcı oluyor. AK Parti de bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Çalışma, maliyet hesaplamalarını tamamladıktan sonra Cumhurbaşkanına sunulacak.”

Ek Zam İçin 1. Formül

Ek zamlar emekliye uygulanacak mı? Haftaya yapılacak Kabine toplantısı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin dikkatini çekecek. 16 Ocak'ta meclis açılacak ve TBMM'ye emekliye ek zam geliyor! 16 Ocak önemli bir tarih. Emekli kök maaş zammı %45'e tamamlandığında %7.43 refah payı elde edilebilir."

SSK, Bağ-Kur emekli zammının memur emeklisi ile aynı seviyeye yükseltilmesi. Bu durumda Bağ-Kurlular ve SSK'lılar da %49.24 oranında zam alacaklar. Toplam refah payı %11.68 olacak. Taban maaş 7.500 TL olacak. 10 bin veya 11 bin TL olacak. Bu teknik çalışmanın sonuçlarını yakında göreceğiz. En düşük emekli maaşı en az 10 bin TL olmalı."

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