Sinirlenme, uykusuzluk ve aşırı uyuma… Tüm bu şikayetlerin tek bir nedeni var!

2024 yılı itibarıyla koronavirüsün birçok varyantı ortaya çıktı. Bu tür varyantlar insan üzerinde farklı etkiler oluşturmaya başladı. Covid ile hayatımız değişti. Bu değişiklik henüz tam olarak bitmedi.

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Son varyantlarla beraber insanlarda anksiyete şikayetleri arttı. Uzmanlar, aşırı sinirlilik, uyku hali ya da uyumama şikayetlerine dikkat çekti.

UZMAN, VARYANT İLE GÖRÜLEN HASTALIKLARI SIRALADI

Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, coivd-19 hastalarında ruhsal bozukluklara dikkat çekti. Bu hastalarda daha çok; huzursuzluk, uykusuzluk ve aşırı uyuma isteğine rağmen dinlenememe, sinirlilik, terleme, tahammülsüzlük, hastalık ve ölüm korkusu baş gösteriyor.

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UZMAN DOKTORDAN ÖNEMLİ TESPİT

Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, şu sıralar sıklıkla görülen hastalık ve yaşanılan süreçler hakkında konuştu. Özkaya,

“Acil servisler ve poliklinikler adım atılmayacak kadar kalabalık. Bunun sebebi, birkaç virüsün neden olduğu uzamış ya da kronik grip vakaları. Özellikle, öksürük hastaların tabiri ile 'sinir bozucu' hale geldi. Buna, 'öksürük ve zatürre salgını' diyebiliriz.

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Kovid-19 hastalarımızda huzursuzluk, uykusuzluk ve aşırı uyuma isteğine rağmen dinlenememe, sinirlilik, terleme, tahammülsüzlük, hastalıktan ve ölüm korkusundan bağımsız anksiyete dediğimiz endişe, kaygı ve korku şikayetleri daha sık ve ön planda görülmeye başlandı.”

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