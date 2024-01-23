İnsan hakları örgütleri ayakta! ABD'de zehirli iğneyle idam edilemeyen mahkum, bu kez çok zehirli bir gazla idam edilecek!

ABD'nin Alabama eyaletinde mahkeme insanlık dışı bir karar verdi.

Daha önce 2022 yılında zehirli iğne ile idam edilemeyen Kenneth Eugene Smith'in perşembe günü nitrojen gazı ile idam edilmesi kararlaştırıldı.

Saatlerce infaz odasında sedyeye bağlı kaldı

Kenneth Eugene Smith, Kasım 2022'de onu öldürücü enjeksiyonla infaz edilmeye çalışıldı. Kenneth Eugene Smith ölümcül enjeksiyona hazırlanmak amacıyla yaklaşık dört saat boyunca infaz odasında sedyeye bağlı kaldı, ancak personel gerekli iki intravenöz hattan ikincisini Kenneth'in damarlarına bağlamakta zorluk yaşadı. İnfaz yasal olarak belirlenen sürede gerçekleştirilemediği için ertelendi.

Temyiz edilmezse gazla infaz edilecek

Geçtiğimiz aylarda Alabama mahkemesi tepki çeken bir karar imza attı. Başarılı bir temyiz başvurusu yapılmadığı takdirde Kenneth Smith, ülkede ilk kez denenecek insanlık dışı yöntem olarak değerlendirilen nitrojen gazıyla infaz edilecek.

Daha önce hiç denenmedi

Azot hipoksisi Alabama, Mississippi ve Oklahoma'da idam cezası yöntemi olarak onaylandı. Yine de hiçbir zaman bir mahkumu öldürmek için kullanılmadı. Önerilen infaz yöntemi, Smith'in burnuna ve ağzına yerleştirilen bir gaz maskesinin solunabilir havayı nitrojenle değiştirmesini sağlayacak ve mahkumun oksijen eksikliğinden ölmesine neden olacak.

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Karar tepki çekti

İnsanlık dışı bu uygulama insan hakları örgütlerini ayağa kaldırdı. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, mahkum Kenneth Eugene Smith'in ABD'nin Alabama eyaletinde 25 veya 26 Ocak'ta azot gazıyla boğularak infaz edilmesi kararına tepki göstererek, bunun durdurulmasını istedi.

Kaynak: Haberler.com