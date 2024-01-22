Ekonomist tek tek açıkladı: Borsanın en büyük düşmanı bakın ne çıktı?

2023 yılının geride kalmasıyla beraber yatırımcılar yeni seneden umutlu. Ancak ekonomist ve uzmanlar her konuda uyarısını yeniliyor. Bu zamanlarda daha çok altını tavsiye eden umanlar, borsanında takip edilmesi gerektiğini düşünüyor.

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Borsa İstanbul, geçtiğimiz seneyi bol bol rekor kırarak geçirdi. Hemen hemen her gün rekor kıran borsa, 8.500 puana kadar çıktı. BIST 100 endeksi 8.500 puanı geçerek tüm tarihin en yüksek zirvelerini gördü.

BORSA İSTANBUL’UN DÜŞMANI YÜKSEK FAİZ

Ekonomist Emrah Lafçı, cumhuriyet.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. Lafçı, 2023 yılının sona dikkat çekerek makro ekonomide gelişmeleri öne çıkardı. Borsanın en büyük düşmanı faiz olduğunu vurguladı. Emrah Lafçı,

“Borsanın düşmanı her zaman ve her yerde yüksek faizdir. Bunun iki sebebi var. Eskiden piyasada mevduat faizleri yüzde 12-13 civarında bulunuyordu şimdi ise yüzde 50'ye ulaştı. Böylece yatırımcı artık başka alternatiflere de sahip olmaya başladı. Diğeri ise kişiler artık yüksek faiz oranlarıyla karşılaştıkları için kredi çekemiyor.

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Krediler kesilince tüketim de düşüyor bu yüzden önümüzdeki dönemlerde şirketlerin bilançolarında sıkıntılar görülecektir. Bizler, şirketlerin gelecekteki nakit akışlarını bugüne indirgeyerek değerlendiriyoruz. Faiz yükselince o gelecekteki nakit akışlarını bugüne indirgediğimizde ortaya çıkan rakamlar da küçülüyor. Bu yıl borsada yüzde 40'lar civarında yıllık getiri sağlayan yatırımcılar kendilerini şanslı hissetmelidir.”

BORSAYA YABANCI İLGİSİ

“Bu senenin de hikâyesi yabancı yatırımcının borsaya teveccühü olacak. Kredi risk primimiz bir süre düştü ve belirli seviyeye oturdu. Son dönemlerde Merkez Bankası hakkındaki iddialar ve Cumhurbaşkanı'nın görevden alma yetkisine sahip olması yabancı yatırımcıda biraz ürkekliğe yol açıyor. Eğer seçimler sonrasında bu güveni sağlayabilirsek ve yabancılar Türkiye'ye gelirse borsa reel anlamda kazanç için potansiyel taşıyabilir.”

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