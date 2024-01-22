Dünya Sağlık Örgütü’nden yeni virüs uyarısı, “Hastalık X”: Koronadan 20 kat daha etkili!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni bir virüs hakkında dünyayı uyardı. “Hastalık X” adı verilen salgınlar ilgili detaylarda paylaşıldı. Gizemli bir hastalık olduğu için örgüt, şimdilik “X” adını uygun gördü.

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Koronadan yeni yeni kurtulan insanlar, ikinci büyük dalgayı kaldırabilecek mi? Merak ediliyor. 2021 yılından bu yana hastalıkla ilgili analiz yapan DSÖ, konuta ilişkin detayları paylaştı.

COVİD-19’DAN 20 KAT DAHA ÖLÜMCÜL

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, yaptığı açıklamada covid-19’dan daha etkili olduğunu vurguladı. Hastalık koronavirüsten 20 kat daha ölümcül olabilir açıklaması geldi.

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DSÖ Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, geçtiğimiz günlerde biten Davos’taki Dünya Ekonomi Forumu’na katıldı. Burada tüm ülkeleri uyaran ve birlikte hareket edilmesi gerektiğini aktaran Genel Direktör Genel Direktörü Ghebreyesus şunları aktardı;

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“Olabilecek bilinmeyen şeyler var ve herhangi bir şeyin olup olmayacağı değil, ne zaman olacağı önemli, bu yüzden bilmediğimiz hastalıklar için bir yer tutucuya ihtiyacımız var.

Covid-19 sırasında birçok insanı kaybettik çünkü onları yönetemedik. Kurtarılabilirlerdi ama yer yoktu. Yeterli oksijen yoktu. Peki ihtiyaç olduğunda genişleyebilecek bir sisteme nasıl sahip olabilirsiniz.”

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