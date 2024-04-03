Sinema dünyası bir çınarı daha kaybetti! Usta yönetmen Türker İnanoğlu hayatını kaybetti!

Usta yönetmen ve yapımcı Türke İnanoğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 87 yaşında hayatını kaybeden İnanoğlunun ölüm haberini Fahrettin Koca açıkladı.

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Sinema dünyası bir çınarı daha kaybetti! Usta yönetmen Türker İnanoğlu hayatını kaybetti!

Usta yönetmen ve yapımcı Türke İnanoğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 87 yaşında hayatını kaybeden İnanoğlunun ölüm haberini Fahrettin Koca açıkladı.

Sinema dünyası bir çınarı daha kaybetti! Usta yönetmen Türker İnanoğlu hayatını kaybetti!

Yeşilçam dünyasının ünlü yönetmeni ve yapımcısı Türker İnanoğlu, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gece saatlerinde hayata gözlerini yuman İnanoğlunun ölüm haberini Fahrettin Koca açıkladı.

Sinema dünyası bir çınarı daha kaybetti! Usta yönetmen Türker İnanoğlu hayatını kaybetti!

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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