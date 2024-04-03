Cumhurbaşkanı Erdoğan, kafede gençlerin yanına giderek sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iftar sonrasında gençlerin bulunduğu bir kafeyi ziyaret etti. Cumhurbaşkanını karşısında gören gençler Erdoğan'la fotoğraf çektirip sohbet etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kafede gençlerin yanına giderek sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki iftar programının ardından bir kafeyi ziyaret ederek gençler ve vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki iftar programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İftarın ardından bir kafeye uğrayarak vatandaşlarla ve gençlerle sohbet etti. Kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamlayan Erdoğan, bazı vatandaşlarla fotoğraf da çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kafede gençlerin yanına giderek sohbet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyarette gençlerin aileleriyle görüntülü konuşma talebini de geri çevirmedi. Erdoğan, yanına gelen bebekleri de sevdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kafede gençlerin yanına giderek sohbet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Milletvekilleri eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kafede gençlerin yanına giderek sohbet etti

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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