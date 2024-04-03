Batman’da hareketli gece! Terör yandaşları Van'ı bahane ederek, ortalığı birbirine kattı!

Batman’da, DEM Parti belediye başkanlığı kutlamaları sonrası, Terör yandaşları, Van'daki yaşanan olayları bahane ederek havai fişeklerle polislere saldırıp, ortalığı birbirine kattı.

YAYINLAMA
Google News
Batman’da hareketli gece! Terör yandaşları Van'ı bahane ederek, ortalığı birbirine kattı!

Batman’da, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) belediye başkanlığı kutlamaları sonrası, Adalet Bakanlığı'nın yaptığı itiraz sonucu Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın başkanlığının iptal edilmesini bahane eden terör örgütü PKK/KCK yandaşları taşkınlık çıkardı.

Batman’da hareketli gece! Terör yandaşları Van'ı bahane ederek, ortalığı birbirine kattı!

DEM Parti Batman İl Başkanlığı tarafından seçim sonucu kutlamaları düzenlendi. Kentin en işlek caddelerinden biri olan Turgut Özal Bulvarı'nda düzenlenen kutlamalar sonrası Van’da yaşanan olayları bahane eden yüzleri maskeli terör örgütü PKK/KCK yandaşları taş ve havai fişeklerle polise saldırdı.
Göstericiler, bariyerlerle yolları kapatarak terör örgütü lehine sloganlar attı.

Batman’da hareketli gece! Terör yandaşları Van'ı bahane ederek, ortalığı birbirine kattı!

Polisin uyarılarına rağmen saldırılarını sürdürerek yürüyüşe geçmek gruba, polis TOMA ve biber gazı ile müdahalede bulundu.

Batman’da hareketli gece! Terör yandaşları Van'ı bahane ederek, ortalığı birbirine kattı!


Olaylara karışanların tespiti için çalışmalar sürüyor.

Meteoroloji'den açıklama geldi! Toz taşımı devam edecek mi? Bugün yağmur yağacak mı? Çarşamba günü hava nasıl?Meteoroloji'den açıklama geldi! Toz taşımı devam edecek mi? Bugün yağmur yağacak mı? Çarşamba günü hava nasıl?

3 Nisan 2024 Çarşamba günlük burç yorumlar! Aşk, sağlık, kariyer, işte sizi bekleyen tüm gelişmeler3 Nisan 2024 Çarşamba günlük burç yorumlar! Aşk, sağlık, kariyer, işte sizi bekleyen tüm gelişmeler

Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurulu Yapıldı: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan sert açıklamalar…Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurulu Yapıldı: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan sert açıklamalar…

Bilim insanları, 8 Nisan’da güneş tutulması öncesi kritik uyarı yaptı…Bilim insanları, 8 Nisan’da güneş tutulması öncesi kritik uyarı yaptı…

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Tekirdağ'da zincirleme kaza! Askerleri taşıyan araçla birlikte 3 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var!
Tekirdağ'da zincirleme kaza! Askerleri taşıyan araçla birlikte 3 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var!
Şişli'deki gece kulübünde feci yangın! Yangında ölenlerin sayısı artıyor!
Şişli'deki gece kulübünde feci yangın! Yangında ölenlerin sayısı artıyor!
Bursa'da kan donduran olay! Villadaki yangının sebebi dehşete düşürdü!
Bursa'da kan donduran olay! Villadaki yangının sebebi dehşete düşürdü!
Etimesgut’un yeni belediye başkanı Beşikçioğlu duyurdu: “Kimse işinden olmayacak!”
Etimesgut’un yeni belediye başkanı Beşikçioğlu duyurdu: “Kimse işinden olmayacak!”
Son Haberler
Türkiye, 16 tır insani yardımı daha Gazze’ye ulaştıracak!
Türkiye, 16 tır insani yardımı daha Gazze’ye ulaştıracak!
Bekçi alımları başlıyor! En az lise mezunu alımlar yapılacak
Bekçi alımları başlıyor! En az lise mezunu alımlar yapılacak
TÜİK, enflasyon ile beraber ÜFE verilerini de paylaştı: İşte rakamlar…
TÜİK, enflasyon ile beraber ÜFE verilerini de paylaştı: İşte rakamlar…
Elinizi çabuk tutun! O banka faizsiz kredi verecek
Elinizi çabuk tutun! O banka faizsiz kredi verecek
Sultangazi'de hareketli dakikalar! İki grup arasında çıkan çatışma film sahnelerini aratmadı!
Sultangazi'de hareketli dakikalar! İki grup arasında çıkan çatışma film sahnelerini aratmadı!
Manisa’daki feci kazada bir aile yok oldu!
Manisa’daki feci kazada bir aile yok oldu!
Çok Okunanlar
3 Nisan 2024 Çarşamba günlük burç yorumlar! Aşk, sağlık, kariyer, işte sizi bekleyen tüm gelişmeler
3 Nisan 2024 Çarşamba günlük burç yorumlar! Aşk, sağlık, kariyer, işte sizi bekleyen tüm gelişmeler
Son dakika! Mart enflasyon rakamları açıklandı!
Son dakika! Mart enflasyon rakamları açıklandı!
Son dakika! Malatya'da 4,5 şiddetinde deprem!
Son dakika! Malatya'da 4,5 şiddetinde deprem!
Batman’da hareketli gece! Terör yandaşları Van'ı bahane ederek, ortalığı birbirine kattı!
Batman’da hareketli gece! Terör yandaşları Van'ı bahane ederek, ortalığı birbirine kattı!
İBB meclisinde koltuk sayısı belli oldu: 2019 yılına göre büyük değişim var…
İBB meclisinde koltuk sayısı belli oldu: 2019 yılına göre büyük değişim var…
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: “Seçim milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun”
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: “Seçim milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun”
Yorumlananlar
12 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen şahısa işte böyle meydan dayağı attılar!
12 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen şahısa işte böyle meydan dayağı attılar!
Seçim günü hava nasıl olacak? 31 Mart 2024 Pazar tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak?
Seçim günü hava nasıl olacak? 31 Mart 2024 Pazar tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak?
Salih Tuna'dan çok çarpıcı köşe yazısı: ''Fondaş medya oğul Erbakan'ı öve öve bitiremiyor''
Salih Tuna'dan çok çarpıcı köşe yazısı: ''Fondaş medya oğul Erbakan'ı öve öve bitiremiyor''
Erdoğan müjdeyi verdi: Emekliye ek zam kapıda
Erdoğan müjdeyi verdi: Emekliye ek zam kapıda