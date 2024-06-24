Şimşek-Karatepe zirvesinde neler konuşuldu! İşte 4,5 saatlik görüşmeden detaylar...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile içerisinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe'nin de bulunduğu heyet ile görüşme sona erdi. İşte saatlik görüşmeden detaylar...

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Şimşek-Karatepe zirvesinde neler konuşuldu! İşte 4,5 saatlik görüşmeden detaylar...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile içerisinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe'nin de bulunduğu heyet bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 4,5 saat sürerken, Bakan Şimşek CHP heyetini görüşme sonrası kapıya kadar uğurladı.

Kurban Bayramı tatili sonrası Ankara'da yeni haftanın ilk gününde kritik bir görüşme gerçekleştirildi. CHP'nin 'Hazine ve Maliye'den sorumlu kişisi Yalçın Karatepe ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek saat 10.00'da bakanlıkta bir araya geldi. CHP heyetinde Karatepe'nin yanısıra iki ekonomi kurmayı daha yer aldı.Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir de görüşmede bulundu.

Şimşek-Karatepe zirvesinde neler konuşuldu! İşte 4,5 saatlik görüşmeden detaylar...

4,5 SAATLİK ZİRVE SONA ERDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile içerisinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe'nin de bulunduğu heyet ile görüşmesi sona erdi. Saat 10.00'da başlayan görüşme yaklaşık 4,5 saat sürdü.

Şimşek-Karatepe zirvesinde neler konuşuldu! İşte 4,5 saatlik görüşmeden detaylar...

MASADA HANGİ KONULAR ELE ALINDI?

CHP heyeti, Bakanlığa yapılacak ziyaret öncesi Mehmet Şimşek ile yapılacak görüşmede ele alınacak konuları da masaya yatırdı. Heyetin halihazırda çalışmaları devam eden "Vergi Reformu" paketi ile ilgili önerilerin bulunduğu bir rapor hazırladığı öğrenildi.

CHP'li kurmayların ayrıca "Acil önlem alınması gereken konular" başlığı altında da bir rapor hazırladığı ve görüşmede bu raporun Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e sunulduğu bildirildi.

Şimşek-Karatepe zirvesinde neler konuşuldu! İşte 4,5 saatlik görüşmeden detaylar...

ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ MAAŞI DA MASADA

CHP'li Yalçın Karatepe, Temmuz'dan itibaren asgari ücrete en az enflasyon farkı kadar zam yapılması talebini dile getirdi. Emekliler için de enflasyon oranına refah payı eklenerek aylıkların artırılması önerisi masada yer aldı.

Görüşmede ayrıca tarımsal desteklerin arttırılması, TÜİK verileri, Varlık Fonu gibi başlıklar da CHP'li kurmaylar tarafından gündeme getirildi.Şimşek'in CHP heyeti ile görüşme kararı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP Genel Merkezi'nde yaptığı görüşmede alınmıştı.

CHP'nin gölge kabinesinde yer alan isimler daha önce İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile de görüşmüştü.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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