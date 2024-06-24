Temmuz’da kim ne kadar zam alacak? Memur ve emekli maaş zammı

Yeni dönem zamlı maaşların milyonlarca memur ve emekli tarafından açıklanmasına sayılı günler kaldı. 3 Temmuz'da TÜİK haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Ardından, maaşlara yansıtılacak enflasyon farkı belirlenecek.

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Temmuz’da kim ne kadar zam alacak? Memur ve emekli maaş zammı

Haziran ayının son günlerine yaklaşırken, memur ve memur emeklilerinin Temmuz ayında gerçekleşecek maaş zammı konusundaki beklentileri giderek artıyor. Memur ve memur emeklilerinin alacakları zam oranı, Temmuz ayının başında açıklanacak Haziran ayı enflasyon verisi ile belirlenecek. Temmuz 2024'te memur maaşlarına yüzde kaç zam yapılacak? Detaylar buradadır...

3 Temmuz saat 10:00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Bu bilgiler, memurların ve emeklilerinin alacakları son zam oranını belirleyecektir.

Memur ve memur emeklileri, 2024'ün ilk altı ayında %15 toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alırken, yılın ikinci yarısı için %10 toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alacaklar.

Mayıs ayı enflasyon verilerini TÜİK, %3,37 olarak açıkladı. Bu verilere göre, memur emeklilerinin alacağı 5 aylık enflasyon farkı %6,71 ve zam oranı %17,32 oldu. Memur ve emeklilerinin alacağı nihai zam oranı, Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belirlenecek.

Temmuz 2024 için tahmin edilen zam oranı: Memur ve memur emeklisi maaş zammının %20,02 olması bekleniyor. Ocak 2024 zammının ardından en düşük memur maaşı 32.860 TL oldu. Temmuz ayında %20 oranında yapılan zamanın ardından en düşük memur maaşı 39.445 TL olacak ve en düşük memur emekli maaşı 14.740 TL'den 17.694 TL'ye yükselecek.

Yeni Zamlı Memur Maaş Tablosu

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Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) 1/4: 58.106 TL

Avukat 1/4: 56.513 TL

Memur (Üniversite Mezunu) 9/1: 41.067 TL

Vaiz 1/4: 49.454 TL

Araştırma Görevlisi 7/1: 56.873 TL

Uzman Öğretmen 1/4: 52.888 TL

Başkomiser 1/3: 58.419 TL

Öğretmen 9/1: 42.000 TL

Polis Memuru 8/1: 52.865 TL

Hemşire (Üniversite Mezunu): 47.340 TL

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