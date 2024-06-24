Yeni vergi paketinde neler var? Vergi paketi ne zaman çıkacak, kimler muaf?

Yeni vergi paketi, hizmet işletmelerinin günlük gelirlerini dikkate alacak. Banka hesabı ve POS cihazı paylaşımı, kayıt dışı çalışma ve elden kira ödemeleri cezalandırılacaktır.

Vergi Paketi Taslağında Son Gelişmeler

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan bu düzenleme, kayıt dışı ekonomiye karşı mücadelede vatandaşların gönüllü katılımını artırmayı amaçlamaktadır. 2024 yılı üçüncü çeyrekte vergi harcamaları gözden geçirilecek ve etkin olmayan indirimler, muafiyet ve istisnalar kaldırılacaktır.

Yeni düzenlemelerin hayatımızı birçok alanda etkileyeceğini söyleyebiliriz. Bunun bir sonucu olarak, gelir, kurumlar ve katma değer vergileri kanunları ile vergi usul kanunları, vergilemede adalet, eşitlik, öngörülebilirlik ve şeffaflık ilkeleri temelinde yeniden düzenlenecektir. Bu düzenlemeler, vergi tabanının genişletilmesine ve gönüllü uyumun artırılmasına yardımcı olacak sade ve kolay uygulanabilir bir yapı oluşturacaktır. Bu, orta vadede doğrudan vergi payının artmasına yol açacaktır.

Kira Ve Gayrimenkul Vergileri

Kira ve gayrimenkul vergilendirmesi iki ana başlık altında değerlendirilmelidir. Değer artış kazancı, bir gayrimenkulün satış tarihi ile satın tarihi arasında beş yıl varsa, satış tarihindeki rakamsal değerin satış tarihindeki enflasyon verisi ile değiştirilmesi yoluyla kazanılır.

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Vergi dilimleri, istisna rakamının üzerinde bulunan satış rakamından çıkarılır. Planlanan düzenleme, beş yıllık süreci birbirine karıştırarak, aradan beş, on veya hatta otuz yıl bile geçmiş olsa bile istisna rakamı kaldırılarak hesaplama yöntemini aynı hale getirmek için yeni bir düzenleme getirecektir.

Kiralar bir başka başlıktır. Her yıl verilen Gayrimenkul Sermaye İradı (GMSİ) uygulamasının kaldırılması, tamamen kayıt dışını kayıt altına alarak bankalara sorumluluğu vermeyi amaçlamaktadır. Bununla birlikte, hem ev hem de işyeri istisna rakamlarının kaldırılması da planlanıyor.

"Yüzde 20 Stopajdan Vergi İadesi Alınacak"

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Öte yandan, %20 stopaj kesintisi üzerinden vergi iadesi elde edilebilir. Bu durumda yatırılan yıllık rakamlar çok önemli olacaktır.

Şu anda Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan ÖTV ve KDV kayıplarına ilişkin önerilerinde iki seçenek mevcuttur. Bu seçenekler ilgili düzenleme üzerinden erişilebilir.

1. Alternatif: ÖTV kanunundaki istisna değişikliği

İstisnadan yararlanma süresinin 5 yıldan 10 yıla çıkarılması, taşıtların veraset yoluyla intikalinde vergilerin mirasçılar tarafından ödenmesi, her yıl yeniden değerleme oranında artan tutarın (araç satış bedelinin) yarısı kadar artırılması ve Cumhurbaşkanının yeniden değerleme oranında artan tutarın %50'sine kadar artırma yetkisinin kaldırılması.

2. Alternatif: ÖTV kanunundaki istisnanın ortadan kaldırılması ve teşvikin sosyal yardım olarak uygulanması. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engellilerin gelir durumu, yerlilik ve diğer kriterler göz önünde bulundurularak nakit yardım sağlanması.