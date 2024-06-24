Bankalar duyurmaya başladı! ATM’den para çekme limitleri değişti

ATM'lerden günlük para çekme sınırı arttı. 15 banka yeni bir rakam açıkladı. Bu sınırlamalar, vatandaşların daha fazla para çekmesine izin verecek.
Milyonlarca insan ATM'leri sık sık kullanır, bu nedenle yeni bir düzenlemeye imza atıldı. Bu, ATM'lerden günlük para çekme sınırını yükseltti. Bankalar peş peşe limitlerini yükseltti.
Bayram sonrası, bazı bankalar günlük para çekme limitini 7,500 TL'ye çıkarırken bazıları ise 20,000 TL'ye çıkardı. Müşteriler bu artışlar sayesinde daha fazla para çekebilecekler.
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Bununla birlikte, ATM'lerdeki nakit sıkıntısını tamamen çözmek için bazı bankaların yeni düzenlemeler ve ek önlemler alması gerekebilir.
Fiziki para talebini karşılamak için banknot dağıtımının düzenlenmesi ve ATM komisyon bedellerinin revizyonu da önemlidir.
21 Bankanın Günlük Para Çekme Limiti
İŞ BANKASI
Nakit: 10.000 TL
QR: 5.000 TL
Toplam: 15.000 TL
İŞ BANKASI
Nakit: 10.000 TL
QR: 5.000 TL
Toplam: 15.000 TL
GARANTİ BBVA
Nakit: 10.000 TL
QR: 10.000 TL
Toplam: 20.000 TL
FİBABANKA
Nakit: 10.000 TL
QR: 10.000 TL
Toplam: 20.000 TL
QNB FİNANSBANK
Nakit: 10.000 TL
QR: 10.000 TL
Toplam: 20.000 TL
Nakit: 10.000 TL
QR: 10.000 TL
Toplam: 20.000 TL
TEB
Nakit: 10.000 TL
QR: 5.000 TL
Toplam: 15.000 TL
VAKIFBANK
Nakit: 20.000 TL
QR: 5.000 TL
Toplam: 25.000 TL
KUVEYT TÜRK
Nakit: 20.000 TL
QR: 10.000 TL
Toplam: 30.000 TL
ZİRAAT BANKASI
Nakit: 7.500 TL
QR: 7.500 TL
Toplam: 15.000 TL
Nakit: 5.000 TL
QR: 5.000 TL
Toplam: 10.000 TL
DENİZBANK
Nakit: 5.000 TL
QR: 7.500 TL
Toplam: 12.500 TL
Nakit: 7.500 TL
QR: 7.500 TL
Toplam: 12.000 TL