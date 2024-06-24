Bankalar duyurmaya başladı! ATM’den para çekme limitleri değişti

ATM'lerden günlük para çekme sınırı arttı. 15 banka yeni bir rakam açıkladı. Bu sınırlamalar, vatandaşların daha fazla para çekmesine izin verecek.

Milyonlarca insan ATM'leri sık sık kullanır, bu nedenle yeni bir düzenlemeye imza atıldı. Bu, ATM'lerden günlük para çekme sınırını yükseltti. Bankalar peş peşe limitlerini yükseltti.

Bayram sonrası, bazı bankalar günlük para çekme limitini 7,500 TL'ye çıkarırken bazıları ise 20,000 TL'ye çıkardı. Müşteriler bu artışlar sayesinde daha fazla para çekebilecekler.

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Bununla birlikte, ATM'lerdeki nakit sıkıntısını tamamen çözmek için bazı bankaların yeni düzenlemeler ve ek önlemler alması gerekebilir.

Fiziki para talebini karşılamak için banknot dağıtımının düzenlenmesi ve ATM komisyon bedellerinin revizyonu da önemlidir.

21 Bankanın Günlük Para Çekme Limiti

İŞ BANKASI

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Nakit: 10.000 TL

QR: 5.000 TL

Toplam: 15.000 TL

İŞ BANKASI

Nakit: 10.000 TL

QR: 5.000 TL

Toplam: 15.000 TL

GARANTİ BBVA

Nakit: 10.000 TL

QR: 10.000 TL

Toplam: 20.000 TL

FİBABANKA

Nakit: 10.000 TL

QR: 10.000 TL

Toplam: 20.000 TL

QNB FİNANSBANK

Nakit: 10.000 TL

QR: 10.000 TL

Toplam: 20.000 TL

ING

Nakit: 10.000 TL

QR: 10.000 TL

Toplam: 20.000 TL

TEB

Nakit: 10.000 TL

QR: 5.000 TL

Toplam: 15.000 TL

VAKIFBANK

Nakit: 20.000 TL

QR: 5.000 TL

Toplam: 25.000 TL

KUVEYT TÜRK

Nakit: 20.000 TL

QR: 10.000 TL

Toplam: 30.000 TL

ZİRAAT BANKASI

Nakit: 7.500 TL

QR: 7.500 TL

Toplam: 15.000 TL

AKBANK

Nakit: 5.000 TL

QR: 5.000 TL

Toplam: 10.000 TL

DENİZBANK

Nakit: 5.000 TL

QR: 7.500 TL

Toplam: 12.500 TL

HALKBANK

Nakit: 7.500 TL

QR: 7.500 TL

Toplam: 12.000 TL