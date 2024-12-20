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Siltaş Yapı Pendikspor'a Milli Gurur! İhsan Sivri ve Ömer Neşat Çakıroğlu Milli Takım kadrosuna davet edildi

Siltaş Yapı Pendikspor A.Ş. U-15 Takımı oyuncuları İhsan Sivri ve Ömer Neşat Çakıroğlu, Portekiz'de düzenlenen UEFA U-15 Gelişim Turnuvasına katılan U-15 Milli Futbol Takımımızın kadrosuna davet edildi.

Siltaş Yapı Pendikspor'a Milli Gurur! İhsan Sivri ve Ömer Neşat Çakıroğlu Milli Takım kadrosuna davet edildi
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Siltaş Yapı Pendikspor A.Ş. U-15 Takımı oyuncuları İhsan Sivri ve Ömer Neşat Çakıroğlu 13-18 Aralık tarihleri arasında Portekiz'de düzenlenen UEFA U-15 Gelişim Turnuvasına katılan U-15 Milli Futbol Takımımızın kadrosuna davet edilerek Siltaş Yapı Pendikspor A.Ş. Kulübümüze bir gurur daha yaşattılar.

Siltaş Yapı Pendikspor'a Milli Gurur! İhsan Sivri ve Ömer Neşat Çakıroğlu Milli Takım kadrosuna davet edildi

İhsan Sivri ve Ömer Neşat Çakıroğlu milli takıma çağırıldı

6 Aralık tarihi itibariyle Riva'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp Merkezinde kampa giren U-15 Milli Futbol Takımında; 13-18 Aralık tarihleri arasında Portekiz'de düzenlenen UEFA U-15 Gelişim Turnuvasına katıldı.

Siltaş Yapı Pendikspor'a Milli Gurur! İhsan Sivri ve Ömer Neşat Çakıroğlu Milli Takım kadrosuna davet edildi

Türkiye, Portekiz, İtalya ve Ukrayna U-15 Milli Takımlarının mücadelesine sahne olan Turnuvada Siltaş Yapı Pendikspor A.Ş. Kulübü U-15 takımının başarılı oyuncuları Kaleci İhsan Sivri ve Orta Saha oyuncusu Ömer Neşat Çakıroğlu Ay yıldızlı Milli formayı giyme gururunu yaşadılar.

Siltaş Yapı Pendikspor'a Milli Gurur! İhsan Sivri ve Ömer Neşat Çakıroğlu Milli Takım kadrosuna davet edildi

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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