Siltaş Yapı Pendikspor'a Milli Gurur! İhsan Sivri ve Ömer Neşat Çakıroğlu Milli Takım kadrosuna davet edildi

Siltaş Yapı Pendikspor A.Ş. U-15 Takımı oyuncuları İhsan Sivri ve Ömer Neşat Çakıroğlu 13-18 Aralık tarihleri arasında Portekiz'de düzenlenen UEFA U-15 Gelişim Turnuvasına katılan U-15 Milli Futbol Takımımızın kadrosuna davet edilerek Siltaş Yapı Pendikspor A.Ş. Kulübümüze bir gurur daha yaşattılar.

İhsan Sivri ve Ömer Neşat Çakıroğlu milli takıma çağırıldı

6 Aralık tarihi itibariyle Riva'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp Merkezinde kampa giren U-15 Milli Futbol Takımında; 13-18 Aralık tarihleri arasında Portekiz'de düzenlenen UEFA U-15 Gelişim Turnuvasına katıldı.

Türkiye, Portekiz, İtalya ve Ukrayna U-15 Milli Takımlarının mücadelesine sahne olan Turnuvada Siltaş Yapı Pendikspor A.Ş. Kulübü U-15 takımının başarılı oyuncuları Kaleci İhsan Sivri ve Orta Saha oyuncusu Ömer Neşat Çakıroğlu Ay yıldızlı Milli formayı giyme gururunu yaşadılar.