Altın alacaklar elini çabuk tutsun! Bayram öncesi yatırım fırsatı

Temmuz ayında Merkez Bankası'nın faizi sabit tutacağı ve eylül ayında tekrar indirime gidebileceği öngörüleri öne çıkmış durumda. Temkinli duruş devam ediyor. Piyasalar üzerinde olumsuz bir etkisi olmasa da, önde gelen merkez bankalarından birinin faiz indirimi başlatması olumlu bir gelişme. Faizdeki düşüşle sağlanacak ekonomik canlılık, en büyük ticaret ortağımız olan Euro Bölgesi'nde Türk ekonomisine hem orta hem de uzun vadeli olarak fayda sağlayabilir. Zeynel Balcı, detayları Hürriyet için yazdı.

İç piyasalarda önemli bir değişiklik yok. Yabancı yatırımcılar, hisse senetlerinde satışa devam ederken yüksek faiz nedeniyle tahvil bono satın almaya devam etti. Bununla birlikte, uluslararası pazarlarda gündem yoğun ve önemli.

5 yıl sonra Avrupa Merkez Bankası (ECB), faizi yüzde 4.25'e çekmek için 25 baz puan indirime başladı. Bu, beklenen bir gelişme olduğu için piyasalara çok az etkisi oldu. Toplantıdan sonra yapılan açıklamalarda, "Faiz kararının toplantıdan toplantıya veri bazlı olacağı, ekonomideki yavaşlamanın enflasyon kaygılarının önüne geçeceği" vurgulandı.

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"Resesyon, işten çıkarmalar, iflas, konkordato" gibi haberler, son zamanlarda Euro Bölgesi'ndeki ekonomik yavaşlamayla birlikte yaygınlaştı. Faiz indirimleri için gerekli koşullar da, enflasyonda yüzde 2 hedefine oldukça yaklaşıldı. Euro Bölgesi'ndeki sıkı para politikası ve yüksek faiz, enflasyonu yüzde 10'dan yüzde 2,6'ya çekti.

Politika uygulandı ama enflasyon yavaşlarken ekonomi de yavaşladı. Daha fazla sıkılaşmanın ekonominin diğer dengelerini bozma potansiyeline sahip olduğu ortaya çıktı. Faizi gevşetmenin amacı, ekonomiyi canlandırmaktır. Bununla birlikte, Avrupa Merkez Bankası'nın temmuzda faizi sabit tutacağı ve eylülde tekrar faiz indirebileceği öngörüleri öne çıkmış durumda. Ek olarak, bu yıl 60 baz puanlık bir indirim bekleniyor.

Bu konuda Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde net bir açıklama yapmadı. Veriler toplantı günü incelenecektir. Bu noktada sanki sözlü yönlendirme var. ECB Başkanı Lagarde, "Belirli bir faiz patikası için önceden taahhütte bulunmuyoruz. Yüksek enflasyonla mücadelede ilerleme kaydedildiğini, ancak enflasyon gelecek yıla kadar çok yüksek kalmaya devam edecek olması nedeniyle henüz başarılı olmadığını söyledi. Enflasyon görünümü belirgin bir şekilde iyileşirken politika faizlerini gerektiği sürece yeterince kısıtlayacağız.

Önümüzdeki hafta, ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı ve faiz kararı en çok konuşulan konular olacak. Faiz değişimi bu toplantıda beklenmiyor. Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tarım dışı istihdam verileri açıklandı. Bu verilere göre, mayısta tarım dışı istihdamda 272 bin kişinin eklendiğini (önceki verilere göre 175 bin kişi daha fazlaydı). Fed'in faiz indirimine başlamasıyla ilgili tahminlerin çoğu yanlış çıktı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin istihdam verileri sonrası aralık ayı bile tartışmalı hale geldi. Hatta 2024 faiz indirim olasılığını önemli ölçüde azalttığı söylenebilir. İstihdam ve enflasyon verileri, Federal Para Fonu'nun faiz kararları için en önemli referansları arasındadır.

Bu nedenle, önümüzdeki hafta açıklanacak Amerika Birleşik Devletleri enflasyonu (TÜFE) daha önemli hale geldi. Beklenti yıllık yaklaşık %3.4. Amerika Birleşik Devletleri faiz indirimi konusunda Avrupa ile aynı fikirde değil. Enflasyon artıyor ve ekonomi hareketleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon (TÜFE) %3,4. Euro Bölgesi'nde bu oran %2,5 seviyesinde. Bu yılın ilk çeyreği için Euro Bölgesi'nde büyüme (GSYH) yıllık bazda yüzde 0.4, ABD'de yüzde 1.6 olarak açıklandı.