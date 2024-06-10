Acun'un Aziz Yıldırım hırsı! Ilıcalı ile Yıldırım'ın arasında ne var?

Halk TV'ye konuşan Ilıcalı, "Keşke seçim sürecinde güzelliklerle güç birliği olsaydı" dedi. Seçimlerin ardından ortaya çıkan tabloya kesinlikle inanmıyorum. Sayın Aziz Yıldırım'ın bundan sonraki yaklaşımına göre el sıkışmaları ve sarılmaları analiz edeceğim. Seçime on iki saat kala bir görüşme yapmak istemek ve ertesi gün bu karşılamalar Şu anda görmek istediğimiz görüntüler bunlar. Ama bana sorarsanız, bunlar daha önce olsaydı, bu güzellikleri altı yıl içinde yaşasaydık. İnanmam için bundan sonraki süreç çok önemli."

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Ilıcalı ve Yıldırım Arasında Ne Var?

Fenerbahçe'nin başkan Ali Koç tarafından yönetilen Acun Ilıcalı ile başkan adaylarından Aziz Yıldırım arasında seçim süresi boyunca tartışmalar yaşandı. Yıldırım, Ilıcalı ile ilgili olarak "Dominik'te FETÖ'cülere pasaport veriyor" dedi. Adnan hocanın "Adnan hoca konusuna girersem çıkamaz" iddiası, ikilinin birden fazla açıklama yapmasına neden oldu. Yıldırım hakkında yaptığı asılsız iddialar nedeniyle Acun Ilıcalı, 10 milyon liralık tazminat davası açtı.