Acun'un Aziz Yıldırım hırsı! Ilıcalı ile Yıldırım'ın arasında ne var?

Fenerbahçe'de üçüncü kez başkanlığa seçilen Ali Koç'un yönetiminde yer alan Acun Ilıcalı, seçimde Aziz Yıldırım'ın Koç ile birlikte kürsüye gelerek Koç'a destek vermesini inandırıcı bulmadı.

YAYINLAMA
Google News
Acun'un Aziz Yıldırım hırsı! Ilıcalı ile Yıldırım'ın arasında ne var?

Halk TV'ye konuşan Ilıcalı, "Keşke seçim sürecinde güzelliklerle güç birliği olsaydı" dedi. Seçimlerin ardından ortaya çıkan tabloya kesinlikle inanmıyorum. Sayın Aziz Yıldırım'ın bundan sonraki yaklaşımına göre el sıkışmaları ve sarılmaları analiz edeceğim. Seçime on iki saat kala bir görüşme yapmak istemek ve ertesi gün bu karşılamalar Şu anda görmek istediğimiz görüntüler bunlar. Ama bana sorarsanız, bunlar daha önce olsaydı, bu güzellikleri altı yıl içinde yaşasaydık. İnanmam için bundan sonraki süreç çok önemli."

Altın alacaklar elini çabuk tutsun! Bayram öncesi yatırım fırsatıAltın alacaklar elini çabuk tutsun! Bayram öncesi yatırım fırsatı

İnternet neden yavaşlar? İnternet hız sorununu hemen çözeceksinizİnternet neden yavaşlar? İnternet hız sorununu hemen çözeceksiniz

Hep yorgun hissediyor musunuz? Bu sorundan hemen kurtulacaksınızHep yorgun hissediyor musunuz? Bu sorundan hemen kurtulacaksınız

Ilıcalı ve Yıldırım Arasında Ne Var?

Fenerbahçe'nin başkan Ali Koç tarafından yönetilen Acun Ilıcalı ile başkan adaylarından Aziz Yıldırım arasında seçim süresi boyunca tartışmalar yaşandı. Yıldırım, Ilıcalı ile ilgili olarak "Dominik'te FETÖ'cülere pasaport veriyor" dedi. Adnan hocanın "Adnan hoca konusuna girersem çıkamaz" iddiası, ikilinin birden fazla açıklama yapmasına neden oldu. Yıldırım hakkında yaptığı asılsız iddialar nedeniyle Acun Ilıcalı, 10 milyon liralık tazminat davası açtı.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son Dakika! Fenerbahçe'de kongre sonucu belli oldu! Ali Koç, kazanarak yeniden başkan seçildi
Son Dakika! Fenerbahçe'de kongre sonucu belli oldu! Ali Koç, kazanarak yeniden başkan seçildi
Fenerbahçe’de seçim günü! Ali Koç ve Aziz Yıldırım başkanlık için yarışacak
Fenerbahçe’de seçim günü! Ali Koç ve Aziz Yıldırım başkanlık için yarışacak
Fenerbahçe’de seçim heyecanı: Ali Koç konuştu, Aziz Yıldırım dinledi…
Fenerbahçe’de seçim heyecanı: Ali Koç konuştu, Aziz Yıldırım dinledi…
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün şampiyon olan Galatasaray takımını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün şampiyon olan Galatasaray takımını kabul etti
Son Haberler
Et fiyatları düştü! Kırmızı et ne kadar oldu?
Et fiyatları düştü! Kırmızı et ne kadar oldu?
Acun'un Aziz Yıldırım hırsı! Ilıcalı ile Yıldırım'ın arasında ne var?
Acun'un Aziz Yıldırım hırsı! Ilıcalı ile Yıldırım'ın arasında ne var?
Altın alacaklar elini çabuk tutsun! Bayram öncesi yatırım fırsatı
Altın alacaklar elini çabuk tutsun! Bayram öncesi yatırım fırsatı
Beşiktaş'ın eski başkanı Serdar Bilgili, ilişkide rekora gidiyor! Bakın şimdi hangi ünlü ile aşk yaşıyor
Beşiktaş'ın eski başkanı Serdar Bilgili, ilişkide rekora gidiyor! Bakın şimdi hangi ünlü ile aşk yaşıyor
Çok merak edilen soruya, Ali Koç yanıt verdi! İşte, Jose Mourinho'nun FB'ye maliyeti!
Çok merak edilen soruya, Ali Koç yanıt verdi! İşte, Jose Mourinho'nun FB'ye maliyeti!
Azizi Yıldırım'dan gündemi sarsacak açıklamalar! 'Silivri'de memleket elden gidiyor demiştim şimdi de Fenerbahçe elden gidiyor
Azizi Yıldırım'dan gündemi sarsacak açıklamalar! 'Silivri'de memleket elden gidiyor demiştim şimdi de Fenerbahçe elden gidiyor
Çok Okunanlar
Beşiktaş'ın eski başkanı Serdar Bilgili, ilişkide rekora gidiyor! Bakın şimdi hangi ünlü ile aşk yaşıyor
Beşiktaş'ın eski başkanı Serdar Bilgili, ilişkide rekora gidiyor! Bakın şimdi hangi ünlü ile aşk yaşıyor
Altın alacaklar elini çabuk tutsun! Bayram öncesi yatırım fırsatı
Altın alacaklar elini çabuk tutsun! Bayram öncesi yatırım fırsatı
Acun'un Aziz Yıldırım hırsı! Ilıcalı ile Yıldırım'ın arasında ne var?
Acun'un Aziz Yıldırım hırsı! Ilıcalı ile Yıldırım'ın arasında ne var?
Et fiyatları düştü! Kırmızı et ne kadar oldu?
Et fiyatları düştü! Kırmızı et ne kadar oldu?
Real Madrid sezona hızlı başladı: Mbappé, İspanya’nın yolunu tuttu
Real Madrid sezona hızlı başladı: Mbappé, İspanya’nın yolunu tuttu
Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'dan canlı yayında ilginç açıklamalar!
Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'dan canlı yayında ilginç açıklamalar!
Yorumlananlar
Enflasyonda zor dönem geride kaldı: Cumhurbaşkanı’ndan umut dolu sözler
Enflasyonda zor dönem geride kaldı: Cumhurbaşkanı’ndan umut dolu sözler
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı