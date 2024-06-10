Et fiyatları düştü! Kırmızı et ne kadar oldu?

Et ve Süt Kurumu (ESK) kontrolsüz ithalat politikasını sürdürüyor. Bu nedenle, kesim fiyatlarında 3-5 liralık bir düşüş görülüyor. Tarımdan Haber, Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki haftaya kıyasla dana ve kuzu kesim fiyatları geriledi. Bu hafta, önceki hafta 328 lira olan dana yağsız kesim fiyatı 325 liraya indi.

Kuzu Kesim ve Dana Fiyatlarındaki Değişim

Kuzu kesim fiyatları da düştü. UKON verilerine göre, kuzu kesim fiyatı bu hafta 379 liradan 375 liraya düştü. ESK'nın yoğun ithalat faaliyetlerinin bir sonucu olarak, kesim fiyatlarındaki bu düşüş görülüyor. Bu durum, ülkenin hayvancılığına hala zarar veriyor.

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Tarım ve Orman Bakanlığı, et ve canlı hayvan ithalatını artırarak fiyat dengesini sağlamaya çalışıyor. Bununla birlikte, yerli üreticiler bu stratejinin maliyetlerini karşılamakta zorlanıyor.

Bayram Öncesi Fiyatların Düşmesi Vatandaşları Memnun Etti

Tüketiciler, bayram öncesi et fiyatlarındaki bu düşüşe sevindi. Et tüketiminin özellikle bayramlarda artması beklendiğinden, fiyatlar düşecek ve vatandaşlar rahatlayacak.

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Kesim Fiyatları

Geçen hafta 328 lira olan dana yağsız kesimi bu hafta 325 liraya, kuzu kesimi ise 379 lirayken 375 liraya düştü.