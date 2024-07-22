Vergi borçlarına yeni düzenleme geliyor! Hangi vergi borçları silinecek?

Vergi borçlarına ilişkin yeni yasa, mevcut borçların bir kısmını ortadan kaldıracak. Borçlar taksitlere bölünecek ve gecikme faizlerinin bir kısmı affedilecek. Bu düzenlemenin amacı, vergi ödemekte zorluk çeken vatandaşların finansal yükünü hafifletmektir. Sadece faizlerin ve cezaların bir kısmı, vergi borçlarının aslına dokunmadan silinecektir.

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Yeni düzenleme, özellikle vergi ödemekte zorluk çeken vatandaşların yararına olacak. Bu düzenleme, borçların artışı ile birlikte banka hesaplarının bloke edilmesi ve e-haciz uygulamalarının yaygınlaşması gibi sorunları hafifletecek. Düzenleme, yeni işletmelerin açılmasını ve mevcut iş yerlerinin kapanmasını azaltacaktır.

Erdursun, artan vergi borçlarının bir sonucu olarak banka hesaplarının bloke edilmesi ve e-haciz işlemlerinin arttığını söyledi. Bu durumun birçok işletmenin kapanmasına ve yeni işletmelerin kurulmasına neden olduğunu söyledi. Yeni yapılandırma yasası, bu sorunları çözmek ve ekonomik istikrarı sağlamak için tasarlandı.

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Erdursun, "Son düzenleme ile vergi ve sigorta prim borçları için yapılandırma fırsatı sunulacak" dedi. Ancak bu af değil; borçların aslı korunacak, gecikme faizlerinin bir kısmı silinecek ve borçlar taksitlendirilecek. Bu açıklama, düzenlemenin ayrıntılarını ve vatandaşların beklentilerini içerir.