İzmir’de toplu taşımada büyük değişiklik! Bugün itibariyle ücretsiz oldu

21 Temmuz Pazar gecesini 22 Temmuz Pazartesi sabahına bağlayan gece, İzmir'de toplu taşıma araçlarına ilk binişten itibaren 90 dakikalık ücretsiz aktarma fırsatı sunulacaktır. Bu yenilik sayesinde şehir içi ulaşım daha ucuz ve kolay olacak.

Yeni düzenleme, İzmirlilere toplu taşıma araçlarında ilk biniş ücretini ödedikten sonra 90 dakika boyunca çeşitli güzergahlara ücretsiz aktarma fırsatı verecek. Şehir içinde seyahat eden vatandaşlar, bu sistem sayesinde önemli bir mali rahatlama sağlayacaktır. Toplu taşıma ağının sunduğu bu avantajdan yararlanan İzmirliler, şehirde daha özgür ve daha ucuza hareket edebilecekler.

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UKOME toplantılarında uzun süren tartışmaların ardından, Başkan Cemil Tugay'ın Hızlı Eylem Planı kapsamında önemli hedeflerinden biri olan bu sistem onaylandı. 15 Mayıs ve 14 Haziran tarihlerinde yapılan toplantılarda reddedilen teklif, 10 Temmuz'da yapılan üçüncü toplantıda oybirliğiyle kabul edildi. Tugay, "İzmirliler 90 dakikalık hak istiyor" dedi. Bu talebi onaylanana kadar gündemde tutacağız, dedi.

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Yeni düzenlemenin ardından Başkan Cemil Tugay, "Seçim döneminde verdiğimiz bir sözü daha yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz" dedi. UKOM tarafından oybirliği ile alınan kararın ardından uygulamayı başlatıyoruz. Hemşehrilerimizin ekonomisine katkıda bulunmak ve şehirdeki yaşam koşullarını iyileştirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 90 dakikalık ücretsiz aktarmanın İzmir için hayırlı olmasını diledi.