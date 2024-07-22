İzmir’de toplu taşımada büyük değişiklik! Bugün itibariyle ücretsiz oldu

Seçim döneminde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay tarafından vaat edilen önemli projelerden biri tamamlanıyor.

YAYINLAMA
Google News
İzmir’de toplu taşımada büyük değişiklik! Bugün itibariyle ücretsiz oldu

21 Temmuz Pazar gecesini 22 Temmuz Pazartesi sabahına bağlayan gece, İzmir'de toplu taşıma araçlarına ilk binişten itibaren 90 dakikalık ücretsiz aktarma fırsatı sunulacaktır. Bu yenilik sayesinde şehir içi ulaşım daha ucuz ve kolay olacak.

Yeni düzenleme, İzmirlilere toplu taşıma araçlarında ilk biniş ücretini ödedikten sonra 90 dakika boyunca çeşitli güzergahlara ücretsiz aktarma fırsatı verecek. Şehir içinde seyahat eden vatandaşlar, bu sistem sayesinde önemli bir mali rahatlama sağlayacaktır. Toplu taşıma ağının sunduğu bu avantajdan yararlanan İzmirliler, şehirde daha özgür ve daha ucuza hareket edebilecekler.

Bitcoin yatırımcısını güldürdü! İlk kez rekor seviyelerdeBitcoin yatırımcısını güldürdü! İlk kez rekor seviyelerde

TÜVTÜRK'te sistem çöktü! TÜVTÜRK düzeldi mi?TÜVTÜRK'te sistem çöktü! TÜVTÜRK düzeldi mi?

Afrika sıcakları geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?Afrika sıcakları geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?

UKOME toplantılarında uzun süren tartışmaların ardından, Başkan Cemil Tugay'ın Hızlı Eylem Planı kapsamında önemli hedeflerinden biri olan bu sistem onaylandı. 15 Mayıs ve 14 Haziran tarihlerinde yapılan toplantılarda reddedilen teklif, 10 Temmuz'da yapılan üçüncü toplantıda oybirliğiyle kabul edildi. Tugay, "İzmirliler 90 dakikalık hak istiyor" dedi. Bu talebi onaylanana kadar gündemde tutacağız, dedi.

Yeni düzenlemenin ardından Başkan Cemil Tugay, "Seçim döneminde verdiğimiz bir sözü daha yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz" dedi. UKOM tarafından oybirliği ile alınan kararın ardından uygulamayı başlatıyoruz. Hemşehrilerimizin ekonomisine katkıda bulunmak ve şehirdeki yaşam koşullarını iyileştirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 90 dakikalık ücretsiz aktarmanın İzmir için hayırlı olmasını diledi.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Cumhurbaşkanı’ndan Yunanistan’a mesaj: “Mehmetçiğin ayak bastığı yer huzur bulur”
Cumhurbaşkanı’ndan Yunanistan’a mesaj: “Mehmetçiğin ayak bastığı yer huzur bulur”
Kıbrıs Barış Harekat’ında önemli mesajlar: “Kuzey Kıbrıs bizim göz bebeğimiz..”
Kıbrıs Barış Harekat’ında önemli mesajlar: “Kuzey Kıbrıs bizim göz bebeğimiz..”
THY son dakika açıklaması yaptı! Seferler ne zaman normale dönecek?
THY son dakika açıklaması yaptı! Seferler ne zaman normale dönecek?
Timur Cihantimur’a ceza evi şoku! Dayak yedi, dişleri kırıldı
Timur Cihantimur’a ceza evi şoku! Dayak yedi, dişleri kırıldı
Son Haberler
Sıcak havalarda bekleyen tehlike! Güneş çarpmasına dikkat edin
Sıcak havalarda bekleyen tehlike! Güneş çarpmasına dikkat edin
Millet sizi affetmez! 22 Temmuz Pazartesi merak edilen gazete manşetleri...
Millet sizi affetmez! 22 Temmuz Pazartesi merak edilen gazete manşetleri...
Meteoroloji uyardı hava sıcaklıkları daha da artıyor: 22 Temmuz Pazartesi hava durumu ve sıcaklıkları ne kadar olacak?
Meteoroloji uyardı hava sıcaklıkları daha da artıyor: 22 Temmuz Pazartesi hava durumu ve sıcaklıkları ne kadar olacak?
İzmir’de toplu taşımada büyük değişiklik! Bugün itibariyle ücretsiz oldu
İzmir’de toplu taşımada büyük değişiklik! Bugün itibariyle ücretsiz oldu
Afrika sıcakları geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
Afrika sıcakları geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
TÜVTÜRK'te sistem çöktü! TÜVTÜRK düzeldi mi?
TÜVTÜRK'te sistem çöktü! TÜVTÜRK düzeldi mi?
Çok Okunanlar
Millet sizi affetmez! 22 Temmuz Pazartesi merak edilen gazete manşetleri...
Millet sizi affetmez! 22 Temmuz Pazartesi merak edilen gazete manşetleri...
Meteoroloji uyardı hava sıcaklıkları daha da artıyor: 22 Temmuz Pazartesi hava durumu ve sıcaklıkları ne kadar olacak?
Meteoroloji uyardı hava sıcaklıkları daha da artıyor: 22 Temmuz Pazartesi hava durumu ve sıcaklıkları ne kadar olacak?
Antibiyotikler yanıt vermiyor: Ortaçağ tedavileri öne çıkıyor
Antibiyotikler yanıt vermiyor: Ortaçağ tedavileri öne çıkıyor
Vergi borçlarına yeni düzenleme geliyor! Hangi vergi borçları silinecek?
Vergi borçlarına yeni düzenleme geliyor! Hangi vergi borçları silinecek?
Bitcoin yatırımcısını güldürdü! İlk kez rekor seviyelerde
Bitcoin yatırımcısını güldürdü! İlk kez rekor seviyelerde
Marmara Denizi’nde deprem: Sarsıntı, İstanbul’da da hissedildi
Marmara Denizi’nde deprem: Sarsıntı, İstanbul’da da hissedildi
Yorumlananlar