THY son dakika açıklaması yaptı! Seferler ne zaman normale dönecek?

Dün dünya çapında yazılım sorunları nedeniyle 84 seferini iptal eden Türk Hava Yolları (THY), sorunun çözüldüğünü ve tüm seferlerin normale döndüğünü bildirdi.

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THY son dakika açıklaması yaptı! Seferler ne zaman normale dönecek?

Başta havacılık olmak üzere dünyanın her yerinde yazılım kaynaklı bir sorun nedeniyle dün THY biletleme ve rezervasyon işlemleri yapamadı. Havayolu şirketi, sorun nedeniyle dün yapılması planlanan 84 seferini iptal etti. Böylece operasyon yoğunluğunu azalttı ve uçuşlarda aksamalara yol açmadı. Havayolu şirketi bugün sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Küresel çapta yaşanan teknik aksaklık tamamen giderilmiş olup, tüm operasyonlarımız normal seyrine dönmüştür" denildi. Uçuşlarınızla ilgili tüm işlemlerinizi web sitemiz veya mobil uygulamamız aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz.

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