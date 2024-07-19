Dünya çapında yaşanan siber kriz sonrası açıklama: Cumhurbaşkanı Yardımcısı bakın ne dedi?

CrowdStrike tarafından sağlanan siber güvenlik, dünya çapında bir anda krize neden oldu. Yanlış yapılan bir güncelleme sonucu tüm sistemler çöktü. Altyapısı bu sisteme bağlı olan pek çok kurum ve kuruluş işlem yapamaz hale geldi.

Yazılım sistemlerinde büyük kaos! Uçuşlar durdu, kaos yaşanıyor

Amerika, Almanya, Fransa, İsviçre, Hindistan gibi ülkelerde sorunlar baş gösterdi. Türkiye’de de kullanıcılar bir süre birçok işlemi yapamadı. ATM’lerden para çekme işlemleri gerçekleşmedi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI’NDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, siber sorunlar hakkında konuştu. Küresel çapta yaşanan sorunla ilgili Yılmaz şunları söyledi;

“Bugün küresel düzeyde etkili olan yazılım sorunu nedeniyle dünya üzerindeki birçok kullanıcı ve şirketi etkileyen erişim sorunları ve meydana getirdiği aksaklıklar, içinde bulunduğumuz dijital çağda belirli teknoloji üreticilerine olan bağımlılığın oluşturduğu riskleri ve dijital bağımsızlığın önemini açıkça ortaya koymuştur.

Her ne kadar bu tür teknoloji kaynaklı riskleri tümüyle ortadan kaldırmak mümkün olmasa da yerli yazılım çözümlerinin kullanımını artırmak ve yerli yazılım ekosistemini güçlendirmek söz konusu riskleri asgari düzeye indirmek açısından hayati derecede önem taşıyor.

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Türkiye olarak yerel yazılım ekosistemimizin olgunluğunu artıracak ve bu surette ülkemizin dijital bağımsızlığını güçlendirecek çeşitli çalışmaları uzun süredir hükümet olarak yürütüyoruz.”

DİJİTAL ALANDA ÇALIŞMALAR SÜRECEK

“2023 Temmuz ayında yürürlüğe giren 'Kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımı' konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kamuda açık kaynak kodlu yazılımların kullanımını yaygınlaştırmak üzere somut bir mekanizma oluşturduk. Kamu kurumlarımız bu doğrultuda açık kaynak kodlu sistemlere geçiş yapmak üzere planlama çalışmalarına başladılar.

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Bu yöndeki çabalar, yerel yazılım ekosistemimizi geliştirmenin yanı sıra, kamu kurumlarımızın yazılım ihtiyaçları açısından üretici bağımlılığını azaltmaya ve ülkemiz siber güvenliğini güçlendirmeye de önemli ölçüde yardımcı oluyor.

Önümüzdeki dönemde de ülkemizin dijital bağımsızlığını güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.”

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