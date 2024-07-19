Yazılım sistemlerinde büyük kaos! Uçuşlar durdu, kaos yaşanıyor

Yazılım sistemlerinde dünya çapında önemli bir arıza meydana geldi. Çok sayıda sektörler, ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft'un sistemindeki sorunlardan etkilendi. Şirket, Almanya, İngiltere, ABD ve Avusturalya başta olmak üzere havalimanlarında neredeyse tamamen internet üzerinden sunduğu hizmetlerden yoksun kaldı. Bankacılık ve hastane sistemleri de önemli ölçüde etkilendi.

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Yazılım sistemlerinde büyük kaos! Uçuşlar durdu, kaos yaşanıyor

Yazılım sistemlerinde dünya çapında önemli bir arıza meydana geldi. Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji şirketi Microsoft'un sistemlerinde meydana gelen kesinti nedeniyle çok sayıda sektör işlemeye başladı.

Bu durum, havacılık, bankacılık ve hastaneler dahil olmak üzere çok sayıda sektörü etkiledi.

Bugün, İngiltere'nin önde gelen televizyon haber kanallarından biri olan Sky News yayın yapamadı.

X'te, yayın kuruluşun icra kurulu başkanı David Rhodes, "Sky News bu sabah canlı yayın yapamadı, şu anda izleyicilere kesinti için özür dilediğimizi söylüyoruz" dedi.

Uçuşlar durduruldu ve check-in gerçekleşmedi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı havalimanlarında sistem arızası nedeniyle aksaklıklar meydana geldi.

Avusturalya'nın başkenti Sydney'in havalimanı sözcüsü, "Uçuşlar geliyor ve gidiyor ancak akşam boyunca bazı gecikmeler olabilir" dedi.

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İngiltere'nin Edinburgh havalimanında yolcuların otomatik biniş kartı tarayıcılarını kullanamadığını ve bunun yerine elle kontrol edilmesi gerektiğini bildirdiler.

Bir Amsterdam Schiphol Havalimanı yetkilisi, dünya çapındaki siber kesintiden etkilendiklerini belirtti. Kaç uçuşun etkilendiğinin henüz bilinmediğini söyleyen sözcü.

Hong Kong Havalimanı'nda meydana gelen bir arıza nedeniyle, check-in işlemleri internetten değil elle gerçekleştirildi.

Federal Havacılık Yönetimi (FAA), Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük havayolu şirketlerinin "iletişim sorunu" nedeniyle tüm uçuşları durdurduğunu bildirdi.

Yazılım sisteminde uluslararası sıkıntı: Microsoft'ta Crowdstrike arızası! Bankalar, hastaneler ve havayolları çöktü - 1 Almanya'nın Lufthansa havayolu da kesintiden etkilendi.

Ryanair, İrlanda'daki kesinti nedeniyle tüm dünyada aksamalar yaşadığını duyurdu.

Lufthansa, şu anda bilet ve rezervasyon alma işlevselliği sınırlı olabilir diyor. "Bir çözüm üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Prag Havalimanı, çok sayıda havayolu tarafından kullanılan küresel check-in sistemindeki bir arızadan etkilendiğini ve bu nedenle bazı kalkışların durdurulduğunu bildirdi.

Eurowings, Düsseldorf Havalimanı'nda check-in ve boarding işlemlerinde bir bilgisayar arızası nedeniyle gecikmeler yaşandığını bildirdi.

İspanya'daki tüm havalimanları BT kesintisinden etkilendi. Air France, Paris havalimanlarında olmasa da BT hizmetlerinde bir sorun yaşadığını bildirdi. Hollandalı KLM, birçok operasyonunu durdurdu.

İsviçre Uluslararası Havalimanı, Zürih ve Berlin arasında düzenlenen iki uçuşun iptal edildiğini açıkladı.

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