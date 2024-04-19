Seyir halindeki motosiklet bir anda alev topuna döndü! İşte o görüntüler...

Bağcılar'da seyir halindeyken yanmaya başlayan motosiklet, trafikte korku dolu anlar yaşattı. Trafikte bir anda alev alan motosikleti, çevredeki vatandaşlar söndürdü.

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Seyir halindeki motosiklet bir anda alev topuna döndü! İşte o görüntüler...

Bağcılar'da seyir halindeyken bir anda alev alan motosikleti çevredeki vatandaşlar söndürdü.
Olay, sabah saatlerinde Basın Ekspres yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü seyir halindeyken dumanların yükselmesini fark etti. Emniyet şeridinde duran sürücü motorundan indiği sırada bir anda alevler yükseldi.

Seyir halindeki motosiklet bir anda alev topuna döndü! İşte o görüntüler...

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, yangına müdahalede bulundu. Yangın söndürme tüpüyle müdahale eden vatandaşlar yangını söndürdü. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Seyir halindeki motosiklet bir anda alev topuna döndü! İşte o görüntüler...

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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