Yatırım uzmanları açıkladı! Altın yatırımcılarının kafası karıştı? En iyi yatırım altın mı? Hangi yatırım daha iyi kazandırıyor?

Altın fiyatları son zamanlardaki en sert hareketliliğini yaşıyor. Yatırımcılar altın fiyatlarını takip ederken uzmanlar fiyatlarda yaşanan hızlı değişimin 2 nedenini açıkladı.ört haftadır yükselişini sürdüren altın, ani bir yükselişle yeni rekor kırarak 2400 doların üzerine çıktı. 2400 doların üstüne atan altının onsu tekrar 2397 dolar seviyesine kadar çekilirken; gram altın ons tarafındaki rekorla ise 2526 TL'yi gördükten sonra 2497 TL seviyesine kadar çekildi.

Yatırımcılar altın fiyatlarındaki ani hareketliliğin sebebini merak ederken uzmanlar bunu iki önemli nedenle açıkladı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Ekonomist Hikmet Baydar "Jeopolitik riskler altına yarıyor. İran-İsrail atışmasının bir savaşa dönüşme riski altında bir alım dalgası oluşturdu. ABD’de enflasyonun yüksek çıkması faizin daha da yükseltilebileceği senaryolarını beraberinde getirdi. Böyle bir ortamda paranın altına doğru kayması daha yüksek bir olasılık. Son zamanlarda altın fiyatlarındaki hareketin arkasındaki iki neden bunlardır.''

ALTIN AVANTAJINI KORUYABİLECEK Mİ?

''Şu anda altında kalmak mantıklı. ABD’de enflasyon riski daha da ortaya çıkmaya başladı, jeopolitik riskler devam ettiği sürece her an bir kırılma yaşanabilir korkusuyla yatırımcı altın tutma eğilimini artıracaktır. Altın biraz daha avantajlı gibi gözüküyor.''





GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN YENİ HEDEF

''Gram altın, ons altından etkileniyor. Ons altında yön yukarı olduğu sürece yeni zirveleri test etme ihtimalimiz fazla. Yabancı yatırımcı girişi dövizde aşağı yönlü baskı oluşturursa o zaman gram altında dolar/TL’nin gevşemesi ile bir düşüş söz konusu olabilir. Şimdilik gram altında büyük bir düşüş beklemiyoruz.

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2500 TL olan gram altının spot fiyatı önümüzdeki günlerde 2600 TL seviyelerini test edebilir.

Borsa uzun vadeli düşünüldüğü sürece yükselişine devam edebilir. Altın biraz daha güvenlik amaçlı tutulabilen bir ürün. Döviz global piyasalarla ilişkisi olanların kur riski almaması için önemli. Bir seçim yapmak gerekirse ağırlıklı olarak mevduat sonra altın daha sonrası için borsa portföylerde olabilir. Dövizi bir yatırım aracı olarak görmüyorum. Altın, dövizden daha fazla kazandıracaktır diye düşünüyorum.”

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