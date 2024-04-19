İsrail, İran'a yönelik havadan saldırı başlattı! İsrail'in İran'a saldırısının ardından Tahran'dan peş peşe açıklamalar geldi!

İsrail, İran'a yönelik havadan saldırı başlattı. İran basınının yaptığı açıklamada herhangi bir füze saldırısı olmadığını, İsrail'in İHA'lar ile İran'a saldırdığı bildirildi.

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İsrail, İran'a yönelik havadan saldırı başlattı! İsrail'in İran'a saldırısının ardından Tahran'dan peş peşe açıklamalar geldi!

İsrail, İran'a yönelik bir karşı saldırı düzenledi. İsrail'in İHA'lar ile İran'a saldırdığı bildirildi.
İran basını ülkeye yönelik herhangi bir füze saldırısının gerçekleşmediğini İsfahan’da duyulan patlama seslerinin ise gerçekleşen küçük çaplı İHA saldırısına yönelik hava savunma sisteminin karşılık vermesinden kaynaklandığını belirtti.

İran ordusu komutanlarından Siyaveş Mihendust, “Söz konusu patlama sesi İsfahan’daki hava savunma sisteminin tanımlanamayan şüpheli bir cisme yönelik açtığı ateş sonucu gerçekleşti ve saldırı hiçbir hasara yol açmadı” dedi.

İsrail, İran'a yönelik havadan saldırı başlattı! İsrail'in İran'a saldırısının ardından Tahran'dan peş peşe açıklamalar geldi!
İran’ın İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda yerel saatle 04.00'da patlama sesi duyuldu. İsfahan Havalimanı ve İran ordusuna ait Şikari 8'inci Ana Jet Hava Üssü'ne yönelik bir dizi insansız hava araçları ile saldırı düzenlendi. İran devlet televizyonu, hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini ve saldırının engellendiğini duyurdu.

İsrail, İran'a yönelik havadan saldırı başlattı! İsrail'in İran'a saldırısının ardından Tahran'dan peş peşe açıklamalar geldi!

İran ordusu komutanlarından Siyaveş Mihendust ise saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Söz konusu patlama sesi İsfahan’daki hava savunma sisteminin tanımlanamayan şüpheli bir cisme yönelik açtığı ateş sonucu gerçekleşti ve saldırı hiçbir hasara yol açmadı” dedi.

İran Uzay Kurumu Sözcüsü Hüseyin Dalirian ise İran’a yapılan saldırıda kullanılan İHA’ların kısa menzilli olduğunu belirterek, bu İHA’ların İran içerisinden havalanmış olabileceğini aktardı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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