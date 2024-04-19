Kredi arayana müjde! Ertelemeli kredi fırsatı

PTT ile Aktif Bank arasında kurulan düşük faizli kredi kampanyası, acil nakit ihtiyaçları için 5 dakikada hazırlanabilmesi ve ödemelerin 3 ay sonra başlayabilmesi nedeniyle yoğun ilgi gördü.

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Kredi arayana müjde! Ertelemeli kredi fırsatı

PTT, ekonomik zorluklar ve artan enflasyon nedeniyle halkın finansman ihtiyacını karşılamak için 2020 yılında tüketici kredisi faiz oranlarını düşürdü ve ardından yeniden yükseltti. Bu önlem, düşük faizli kredilere olan talebi artırdı.

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PTT ile Aktif Bank arasındaki anlaşmaya göre, başvuran herkese üç aylık bir ertelemeli kredi verilecektir. Bu düşük faizli kredi kampanyası, acil para gereksinimleri için beş dakikada hazırlanması ve ödemelerin üç ay sonra başlaması nedeniyle büyük ilgi gördü.

Aktif Bank'ın dijital bankacılık hizmeti N Kolay ile sunduğu kredilerde yüzde 3,49 faiz oranı öne çıkıyor. Bu kampanya ile 50.000 TL kredisi olan müşteriler, ilk taksit ödemesi 3 ay sonra başlayacak ve on iki ay boyunca aylık 5.494,92 TL ödeyerek toplam 66.226,54 TL ödeyerek borcunu kapatabilecek.

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