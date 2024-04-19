Emekli bayram yapacak! Vakıfbank para dağıtacak

Emeklinin ihtiyacına uygun ve maaşı oranında kolay geri ödeme imkanına sahip kredi kampanyaları var. Vakıfbank yeni bir kredi fırsatı sunuyor.

YAYINLAMA
Google News
Emekli bayram yapacak! Vakıfbank para dağıtacak

En düşük emekli maaşı alan bireyler, emekli maaşlarına seyyanen zam beklentilerinin kabul edilmediği şu günlerde sosyal yardıma hak sahibi olacaklar. Hükümet, emekliye zam yapmamasına rağmen çok sayıda yardım paketi oluşturdu ve Temmuz zammı ile ilgili olarak her ay yeni bilgilendirmeler sunuyor. Temmuz ayında emekli maaş zammı uygulanacak olsa da, ihtiyacı olan emekli, emekli kredi paketlerini yakından takip ediyor. Çalışanların ihtiyacına uygun ve maaşı oranında kolay geri ödeme imkanına sahip kredi kampanyaları, hayatlarını kurtarabilir. Emekliye özel olarak başlattıkları birçok kampanya ile dikkatleri üzerine çekiyorlar ve çoğu zaman tercih ediliyorlar.

Vakıfbank, emekli bankası olma yolunda kararlı bir şekilde ilerliyor. Bankanın kredi kampanyası, emeklilere sağladığı birçok avantajın yanı sıra tutar ve vade konusunda da cezbedici faiz oranları sunuyor.

Vakıfbank Kredisi

Son olarak, Vakıfbank ATM kartı ile maaş alan emeklilere 100.000 TL'ye kadar kredi verileceğini belirten kredi seçeneği sunuluyor. Vakıfbank tarafından başlatılan bu özel kredi kampanyası, emekli maaşını Vakıfbank üzerinden alan emeklilere düşük faiz imkanı sunar ve 36 aya kadar vade seçenekleri sunar. Net bir kredi faiz oranı açıklanmasa da, emeklinin kredi notuna ve gelir durumuna göre değişen bu oranlar, diğer bankaların kat ve kat altında seyrediyor.

2 şartla dev destek! 70 bin TL destek başvurusu başladı2 şartla dev destek! 70 bin TL destek başvurusu başladı

Emekliye 10 bin TL! Aynı gün onay çıkıyorEmekliye 10 bin TL! Aynı gün onay çıkıyor

Vatandaşları sevindiren haber! Su faturası yüzde 25 düşecekVatandaşları sevindiren haber! Su faturası yüzde 25 düşecek

Emekli maaşını Vakıfbank'a taşıyan emeklilere promosyon ödemesi verilebilir. Seçim öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından emekli promosyonları 8 bin lira ila 12 bin liraya yükseltildi. Vakıfbank emekli promosyonları da maaş aralığına göre aynı tutarlarda ödeniyor.

Emekli müşterilere özel düşük faiz oranları ile Vakıfbank'ın en yakın şubesi üzerinden veya mobil uygulaması aracılığıyla kolayca ve hızlı bir şekilde kredi başvurusu yapmak mümkündür. Bu faiz oranları, kredi yükünü hafifletir. Bununla birlikte, uzun vade seçenekleri, emeklilere 36 aylık bir ödeme planı oluşturma fırsatı veriyor.

VakıfBank, emekli müşterilerinin hayatlarını kolaylaştırmak ve borçlarını kapatmak için sunduğu bu kredi kampanyası ile en iyilerinden biridir. Vakıfbank aracılığıyla emekli maaşını alan emeklinin acil para ihtiyacı olması durumunda bu kredi kampanyası hemen hesaplarına aktarılıyor.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kredi arayana müjde! Ertelemeli kredi fırsatı
Kredi arayana müjde! Ertelemeli kredi fırsatı
Yatırım uzmanları açıkladı! Altın yatırımcılarının kafası karıştı? En iyi yatırım altın mı? Hangi yatırım daha iyi kazandırıyor?
Yatırım uzmanları açıkladı! Altın yatırımcılarının kafası karıştı? En iyi yatırım altın mı? Hangi yatırım daha iyi kazandırıyor?
2 şartla dev destek! 70 bin TL destek başvurusu başladı
2 şartla dev destek! 70 bin TL destek başvurusu başladı
Bakan Şimşek, Amerika’dan seslendi: Güçlü ekonomi ve OVP mesajı dikkat çekti…
Bakan Şimşek, Amerika’dan seslendi: Güçlü ekonomi ve OVP mesajı dikkat çekti…
Son Haberler
Tesla'nın Türkiye'ye özel tasırımı göz kamaştırdı! Fiyatı bakın ne kadar düştü?
Tesla'nın Türkiye'ye özel tasırımı göz kamaştırdı! Fiyatı bakın ne kadar düştü?
Son Dakika! AFAD duyurdu! İzmir'de 4,5 büyüklüğünde deprem!
Son Dakika! AFAD duyurdu! İzmir'de 4,5 büyüklüğünde deprem!
Polat çifti hakkında yeni gelişme! Dilan Polat ve Engin Polat'ın avukatı tahliye kararını açıkladı!
Polat çifti hakkında yeni gelişme! Dilan Polat ve Engin Polat'ın avukatı tahliye kararını açıkladı!
Seyir halindeki motosiklet bir anda alev topuna döndü! İşte o görüntüler...
Seyir halindeki motosiklet bir anda alev topuna döndü! İşte o görüntüler...
Ceza ödemeden son fırsat: Bakan beyan için tekrar çağrıda bulundu…
Ceza ödemeden son fırsat: Bakan beyan için tekrar çağrıda bulundu…
Vatandaşları sevindiren haber! Su faturası yüzde 25 düşecek
Vatandaşları sevindiren haber! Su faturası yüzde 25 düşecek
Çok Okunanlar
Meteoroloji uyardı! Sağnak yağmur geliyor! Hangi illerimizde yağmur var? Cuma günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl?
Meteoroloji uyardı! Sağnak yağmur geliyor! Hangi illerimizde yağmur var? Cuma günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl?
2 şartla dev destek! 70 bin TL destek başvurusu başladı
2 şartla dev destek! 70 bin TL destek başvurusu başladı
İsrail, İran'a yönelik havadan saldırı başlattı! İsrail'in İran'a saldırısının ardından Tahran'dan peş peşe açıklamalar geldi!
İsrail, İran'a yönelik havadan saldırı başlattı! İsrail'in İran'a saldırısının ardından Tahran'dan peş peşe açıklamalar geldi!
Emekli bayram yapacak! Vakıfbank para dağıtacak
Emekli bayram yapacak! Vakıfbank para dağıtacak
Mehmet Şimşek, ekonomi ile ilgili tarih verdi çok net açıklamalarda bulundu!
Mehmet Şimşek, ekonomi ile ilgili tarih verdi çok net açıklamalarda bulundu!
Emekliye 10 bin TL! Aynı gün onay çıkıyor
Emekliye 10 bin TL! Aynı gün onay çıkıyor
Yorumlananlar
Emekli maaşına iki yeni düzenleme geliyor! Hem zam gelecek, hem de taban aylıkları artacak, refah payı da masada
Emekli maaşına iki yeni düzenleme geliyor! Hem zam gelecek, hem de taban aylıkları artacak, refah payı da masada
Bakan Tunç duyurdu! Teleferik faciasında yeni gelişme! CHP'li başkan ve 5 kişi tutuklandı
Bakan Tunç duyurdu! Teleferik faciasında yeni gelişme! CHP'li başkan ve 5 kişi tutuklandı
CHP listelerinden seçime giren DEM Parti ilk defa İBB meclisinde temsil edilecek
CHP listelerinden seçime giren DEM Parti ilk defa İBB meclisinde temsil edilecek
Sıcak Haber: İran’dan İsrail’e misillime! Drone ve seyir füzeleri ile saldırıyor…
Sıcak Haber: İran’dan İsrail’e misillime! Drone ve seyir füzeleri ile saldırıyor…