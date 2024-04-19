Emekli bayram yapacak! Vakıfbank para dağıtacak

En düşük emekli maaşı alan bireyler, emekli maaşlarına seyyanen zam beklentilerinin kabul edilmediği şu günlerde sosyal yardıma hak sahibi olacaklar. Hükümet, emekliye zam yapmamasına rağmen çok sayıda yardım paketi oluşturdu ve Temmuz zammı ile ilgili olarak her ay yeni bilgilendirmeler sunuyor. Temmuz ayında emekli maaş zammı uygulanacak olsa da, ihtiyacı olan emekli, emekli kredi paketlerini yakından takip ediyor. Çalışanların ihtiyacına uygun ve maaşı oranında kolay geri ödeme imkanına sahip kredi kampanyaları, hayatlarını kurtarabilir. Emekliye özel olarak başlattıkları birçok kampanya ile dikkatleri üzerine çekiyorlar ve çoğu zaman tercih ediliyorlar.

Vakıfbank, emekli bankası olma yolunda kararlı bir şekilde ilerliyor. Bankanın kredi kampanyası, emeklilere sağladığı birçok avantajın yanı sıra tutar ve vade konusunda da cezbedici faiz oranları sunuyor.

Vakıfbank Kredisi

Son olarak, Vakıfbank ATM kartı ile maaş alan emeklilere 100.000 TL'ye kadar kredi verileceğini belirten kredi seçeneği sunuluyor. Vakıfbank tarafından başlatılan bu özel kredi kampanyası, emekli maaşını Vakıfbank üzerinden alan emeklilere düşük faiz imkanı sunar ve 36 aya kadar vade seçenekleri sunar. Net bir kredi faiz oranı açıklanmasa da, emeklinin kredi notuna ve gelir durumuna göre değişen bu oranlar, diğer bankaların kat ve kat altında seyrediyor.

Haberin Devamı

2 şartla dev destek! 70 bin TL destek başvurusu başladı

Emekliye 10 bin TL! Aynı gün onay çıkıyor

Vatandaşları sevindiren haber! Su faturası yüzde 25 düşecek

Emekli maaşını Vakıfbank'a taşıyan emeklilere promosyon ödemesi verilebilir. Seçim öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından emekli promosyonları 8 bin lira ila 12 bin liraya yükseltildi. Vakıfbank emekli promosyonları da maaş aralığına göre aynı tutarlarda ödeniyor.

Emekli müşterilere özel düşük faiz oranları ile Vakıfbank'ın en yakın şubesi üzerinden veya mobil uygulaması aracılığıyla kolayca ve hızlı bir şekilde kredi başvurusu yapmak mümkündür. Bu faiz oranları, kredi yükünü hafifletir. Bununla birlikte, uzun vade seçenekleri, emeklilere 36 aylık bir ödeme planı oluşturma fırsatı veriyor.

VakıfBank, emekli müşterilerinin hayatlarını kolaylaştırmak ve borçlarını kapatmak için sunduğu bu kredi kampanyası ile en iyilerinden biridir. Vakıfbank aracılığıyla emekli maaşını alan emeklinin acil para ihtiyacı olması durumunda bu kredi kampanyası hemen hesaplarına aktarılıyor.