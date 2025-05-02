Sevgilisi 2 yaşındaki oğlunu öldüresiye darbetmişti: O şahsın, iğrenç ifadesi ortaya çıktı!

Sevgilisi 2 yaşındaki oğlunu öldüresiye darbetmişti: Denizli'nin Sarayköy ilçesinde sevgilisinin 2 yaşındaki oğlu Aren'i darbeden Süleyman Danış'ın gözaltına alındıktan sonra ilk ifadesi ortaya çıktı...

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde sevgilisinin 2 yaşındaki oğlu Aren'i darbeden Süleyman Danış (24) tutuklandı. Çocuğun annesi Satı Buse D. ve Danış'ın ilk ifadeleri ortaya çıktı.

Eşinden bir süre önce boşanan Satı Buse D. (22), iddiaya göre, uyuşturucu madde kullandığı öne sürülen sevgilisi Süleyman Danış ile birlikte Denizli'nin Sarayköy ilçesine bağlı Aşağı Mahalle'de yaşamaya başladı.

Satı Buse D., dün sabah komşularına, oğlu Aren'in Danış tarafından darbedildiğini söyleyerek yardım istedi. Bunun üzerine komşular, anne ve oğlunu Sarayköy Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Hastanede yapılan muayenede Aren'in yüzü ve vücudunda darp izleri olduğu tespit edilince durum polise bildirildi. Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı adrese giderek Süleyman Danış'ı evde uyurken gözaltına aldı.

ANNE SERBEST BIKAKILDI

İlk müdahalesi Sarayköy Devlet Hastanesi'nde yapılan Aren bebek, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tetkiklerde; bebeğin sağ kolunda kırık olduğu, vücudunun birçok yerinde darp izleri bulunduğu ve göz çevresindeki şiddetli travmalar nedeniyle sağ gözünü kaybetme riski taşıdığı belirlendi. Hastanede tedaviye alınan Aren'in ağladığı sırada hemşirelerin onu teselli etmeye çalıştığı anlar da cep telefonu ile görüntülendi.

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Aren yoğun bakımda tedaviye alırken, anne Satı Buse D. de gözaltına alındı. Satı Buse D.'nin ilk ifadesinde; Süleyman Danış'ın kendisini ve çocuğunu darbettiğini söylediği öğrenildi. Anne Satı Buse D., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Hastanedeki tedavisi süren ve servise alınan Aren'in hayati tehlikeyi atlattığı, sağ gözünü kurtarmak için ameliyat edileceği öğrenildi.

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Süleyman Danış, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Danış, ilk ifadesinde; Satı Buse D. ile ilişki yaşadığı sırada Aren'in yanlarına gelip ağlamaya başladığını, bu nedenle öfkelenerek çocuğa birkaç kez vurduğunu, amacının dövmek olmadığını, alkollü olduğu için ne yaptığını hatırlamadığını ve çocuğu annesinin de dövmüş olabileceğini öne sürdü.

Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, A.K.'nin devlet korumasına alındığını açıkladı.

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