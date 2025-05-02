2. Abdülhamid'in torunları dava açmıştı: O dava 15 yıl sonra sonuçlandı!

2. Abdülhamid'in torunları 15 yıl önce Galatasaray Adası ve Veliefendi Çayırı'nın da bulunduğu çok sayıda taşınmaz için hak talep edip veraset ilamı davası açmıştı. Mahkeme yıllar süren hukuki sürecin ardından hak talep eden 71 kişinin 2. Abdülhamid'in mirasçısı olduğuna karar verirken gayrimenkullerin mirasçılara devrine hükmetmedi. Mirasçıların farklı hukuki yollara başvurması bekleniyor.

2. Abdülhamid'in torunları Galatasaray Adası, Veliefendi Çayırı ve Kabataş Meydanı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda taşınmaz için hak talep edip veraset ilamı davası açmıştı.NTV'de yer alan habere göre İstanbul 12. Sulh Hukuk Mahkemesi, 15 yıllık hukuki sürecin ardından 71 kişinin 2. Abdülhamid'in mirasçısı olduğuna karar verdi. Mahkeme, gayrimenkullerin mirasçılara devrine hükmetmedi.

LİSTE HAYLİ KABARIK

Mirasçıların hak talep ettiği taşınmazlar arasında Galatasaray Adası, Dolmabahçe'de 30 dönüm bostan, Galata'da değirmen arsası, Kabataş Meydanı'ndan oluşan bir liste olduğu belirtiliyor.

1924 YILINDA ÇIKARILAN YASA ENGEL TEŞKİL EDİYOR

Ancak 1924 yılında çıkarılan, Hilafetin Kaldırılmasına ve Osmanlı Hanedanı'nın Türkiye dışına Çıkarılmasına Dair yasa padişah mallarıyla ilgili talepte bulunulmasına engel teşkil ediyor.

MİRASÇILAR FARKLI HUKUKİ YOLLARA BAŞVURABİLİR

Karar veraset ilamını onasa da herhangi bir devir işlemi ile ilgili yetki içermiyor. Mirasçıların farklı hukuki yollara başvurmasının mümkün olduğu belirtiliyor.

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