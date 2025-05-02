"Ben milletvekiliyim, polis arabamın önünde duramaz" diyen CHP'li vekile Hande Fırat'tan tokat gibi cevap! "Ben milletvekiliyim, polis arabamın önünde duramaz" demişti... CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in aracı “dur’ ihtarına uymayarak bir polis memurunu ezerek yaraladı. Sunucu Hande Fırat, canlı yayında olayla ilgili CHP’li Beker’e ağzının payını verdi.