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"Ben milletvekiliyim, polis arabamın önünde duramaz" diyen CHP'li vekile Hande Fırat'tan tokat gibi cevap!

"Ben milletvekiliyim, polis arabamın önünde duramaz" demişti... CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in aracı “dur’ ihtarına uymayarak bir polis memurunu ezerek yaraladı. Sunucu Hande Fırat, canlı yayında olayla ilgili CHP’li Beker’e ağzının payını verdi.

"Ben milletvekiliyim, polis arabamın önünde duramaz" diyen CHP'li vekile Hande Fırat'tan tokat gibi cevap!
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"Ben milletvekiliyim, polis arabamın önünde duramaz" diyen CHP'li vekile Hande Fırat'tan tokat gibi cevap!

CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in aracı “dur’ ihtarına uymayarak bir polis memurunu ezerek yaraladı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından CNN Türk yayınına katılan ve “Ben milletvekiliyim. Polis arabamın önünde durmaz” diyen CHP’li Beker’e sunucu Hande Fırat ağzının payını verdi.

CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in aracının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bir polisi yaraladığı ortaya çıktı.

"Ben milletvekiliyim, polis arabamın önünde duramaz" diyen CHP'li vekile Hande Fırat'tan tokat gibi cevap!

Ortaya çıkan görüntülerde Beker'in aracının polisin dur ihtarına uymadığı ve aracın polisin üstüne sürüldüğü polisi yaraladığı görülüyor.

Adnan Beker, CNN Türk canlı yayınına katılarak yaşananlara dair konuşurken, “Ben milletvekiliyim. Polis arabamın önünde durmaz” şeklindeki sözleri tepki çekti.

Beker’in ifadeleri sonrası Hande Fırat ise “Ne oluyor milletvekili olunca, bizden üstün mü oluyorsunuz?” şeklinde sordu.

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