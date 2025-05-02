CHP'de yaman çelişki! Hem beşli çete diyorlar hem gizli toplantılarını otellerinde yapıyorlar

İBB’nin yolsuzluk soruşturmasına ilişkin operasyonlar devam ederken ortaya yeni deliler çıkmaya devam ediyor. Ekrem İmamoğlu’nun Le Meridien Otel’e jammer taşınan valizler ile birlikte girmesi ve yakın korumalarının otelin güvenlik kameralarını bantlaması büyük yankı uyandırmıştı.

ESKİ CHP'Lİ FAİK TUNAY'DAN İMAMOĞLU'NA SERT ELEŞTİRİ

CHP'li eski milletvekili Faik Tunay sosyal medya X hesabından Özgür Özel ve İmamoğlu'na yönelik sert ifadeler kullanarak yaşananları eleştirdi.

Tunay, “25 senedir aktif siyaset yapıyorum, hiç bir zaman aklımı kiraya vermedim, hep objektif olmaya gayret ettim. Özgür Bey partinin Genel Başkanları beşli çete diyor, milletvekilleri iktidara gelirsek mallarına el koyacağız diyor ama İmamoğlu beşli çete denilen grubun bir üyesinin otelinde yapıyor bütün görüşmeleri. 46 kez. En sonunda o oteldeki kamera bantlama görüntüleri patlıyor” dedi.

Tunay İmamoğlu’nu gittiği otel nedeniyle hedef alarak, “Kurmayların ile toplantılar yapacaksan o zaman genel başkanlarının savaş açtığı beşli çete diye tabir edilen insanların otellerinde yapmayacaksın, onlarla iş tutmayacaksın, mesafeli olacaksın.” İfadelerini kullandı.

İMAMOĞLU ÖZGÜR ÖZEL'İ DİNLEMEYEREK BAŞINA BUYRUK DAVRANDI

KRT TV’ye konuşan CHP’li eski milletvekili Faik Tunay İmamoğlu’nun başına buyruk davrandığını ve Özgür Özel’i Genel Başkanı olarak dinlemediğini belirterek, “Senin Genel Başkanın kim? Özgür Özel. Sen Özgür Özel’den daha büyük değilsin o siyaseten genel başkan. Ondan önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu. Sen o zaman da belediye başkanıydın. Senin genel başkanın Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel beşli çete beşli çete diye tutturdu.

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Kemal Kılıçdaroğlu her şeyi beşli çete üzerine kurdu. Özgür Özel’de bunun üzerine devam ettirdi" dedi.

HEM BEŞLİ ÇETE DİYORLAR HEM OTELLERİNDEN ÇIKMIYORLAR

Faik Tunay İmamoğlu’nun 46 kez gittiği otelin beşli çete olarak tabir edilen holdingin bünyesinde olduğu detayını açıklayarak, “Bu gittiğin otel kimin? Beşli çete olarak anılan müteahhitlerden bir tanesinin oteli. Sendeki bu kibir, özgüven patlaması nedir ya. CHP’li dostlarım bana alınacak ama git o zaman sana yakın olan solcu birisinin otelinde toplantı yap.” ifadelerini kullandı.

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