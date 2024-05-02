Sertap Erener'den sürpriz açıklama! Eurovision yarışmasında, 20 yıl sonra aynı heyecanı yaşayacak!

Sertap Erener yaptığı açıklama ile sevenlerini heyecanlandırdı. 20 yıl önce Eurovision birinciliği getiren Erener, yaptığı açıklamayla Eurovision'da tekrar sahne alacağını belirtti.

YAYINLAMA
Google News
Sertap Erener'den sürpriz açıklama! Eurovision yarışmasında, 20 yıl sonra aynı heyecanı yaşayacak!

Sertap Erener yaptığı açıklama ile sevenlerini heyecanlandırdı. 20 yıl önce Eurovision birinciliği getiren Erener, yaptığı açıklamayla Eurovision'da tekrar sahne alacağını belirtti.

2023'te ülkemizi Eurovision'da temsil ederek ilk Türkiye birinciliğini getiren Sertap Erener yıllar sonra yeniden Eurovision'a hazırlanıyor.

Sertap Erener'den sürpriz açıklama! Eurovision yarışmasında, 20 yıl sonra aynı heyecanı yaşayacak!

Bilindiği gibi 2013'ten beri Türkiye, Avrupalı ülkelerin katıldığı Eurovision Şarkı Yarışması'na haksızlık gerekçesi ile katılmıyordu. 7 Mayıs'ta yarı final, 9 Mayısta ise final gecesi yaşanacak.

Sertap Erener'den sürpriz açıklama! Eurovision yarışmasında, 20 yıl sonra aynı heyecanı yaşayacak!

Eurovision 2024'ün yarı final akşamında eski Eurovision yıldıkları yarı finalde şarkılarını seslendirecek. Yarışmada boy göstecek sanatçılardan biri de Sertap Erener olacak.

Sertap Erener'den sürpriz açıklama! Eurovision yarışmasında, 20 yıl sonra aynı heyecanı yaşayacak!

Yarı final gecesinde, 1999'da İsveç'e birincilik getiren Charlotte Perrelli ve Sertap Erener dışında 2005'te Yunanistan Eurovision birinciliği getiren Helena Paparizou da sahne alacak.

İYİ Parti’de istifalar peş peşe! Trabzon il yönetimi düştüİYİ Parti’de istifalar peş peşe! Trabzon il yönetimi düştü

Bugün ki burç yorumları neler, hayatınızda ne gibi bir değişiklikler olacak? 2 Mayıs 2024 Perşembe tüm Burç yorumlarıBugün ki burç yorumları neler, hayatınızda ne gibi bir değişiklikler olacak? 2 Mayıs 2024 Perşembe tüm Burç yorumları

Pendikspor U-14 takımı dolu dizgin şampiyonluğa gidiyorPendikspor U-14 takımı dolu dizgin şampiyonluğa gidiyor

AHİSİAD'dan Ankara çıkarması! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı ziyaret ettilerAHİSİAD'dan Ankara çıkarması! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı ziyaret ettiler

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Aldatılan Kibariye pes dedirtti! Erkektir hepsi yapar
Aldatılan Kibariye pes dedirtti! Erkektir hepsi yapar
Dudak dudağa pozları paylaştı! Reynmen’in evlilik teklifi olay oldu
Dudak dudağa pozları paylaştı! Reynmen’in evlilik teklifi olay oldu
Nadia Jemez'den futbolcu ilişkileri ile ilgili bomba açıklama! ''Babam bana futbolcularla ilişkiye girmememi söyledi''
Nadia Jemez'den futbolcu ilişkileri ile ilgili bomba açıklama! ''Babam bana futbolcularla ilişkiye girmememi söyledi''
Gizem Karaca büyük pot kırdı! Sette öpüşme anısı olay oldu
Gizem Karaca büyük pot kırdı! Sette öpüşme anısı olay oldu
Son Haberler
AVM'de hareketli dakikalar! Alev alan dev avize, korku ve panik yarattı!
AVM'de hareketli dakikalar! Alev alan dev avize, korku ve panik yarattı!
İphone’da en sevilen özellik Android’e geliyor! Android kullanıcıları çok sevineceksiniz
İphone’da en sevilen özellik Android’e geliyor! Android kullanıcıları çok sevineceksiniz
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu!
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu!
Sakarya’da Film gibi cinayet! 3 çocuk babasının kumar bocu, cinayetle bitti!
Sakarya’da Film gibi cinayet! 3 çocuk babasının kumar bocu, cinayetle bitti!
Melisa Döngel, Barış Alper Yılmaz ikilisi aşk mı yaşıyor? Güzel oyuncu açıkladı
Melisa Döngel, Barış Alper Yılmaz ikilisi aşk mı yaşıyor? Güzel oyuncu açıkladı
Güzel oyuncu Buse Meral, Aras Bulut İynemli ile olan aşkını ilan etti: ''Her şey keyifli mutluyum''
Güzel oyuncu Buse Meral, Aras Bulut İynemli ile olan aşkını ilan etti: ''Her şey keyifli mutluyum''
Çok Okunanlar
Bugün ki burç yorumları neler, hayatınızda ne gibi bir değişiklikler olacak? 2 Mayıs 2024 Perşembe tüm Burç yorumları
Bugün ki burç yorumları neler, hayatınızda ne gibi bir değişiklikler olacak? 2 Mayıs 2024 Perşembe tüm Burç yorumları
Bugün ki burç yorumları neler, hayatınızda ne gibi bir değişiklikler olacak? 2 Mayıs 2024 Perşembe tüm Burç yorumları
Bugün ki burç yorumları neler, hayatınızda ne gibi bir değişiklikler olacak? 2 Mayıs 2024 Perşembe tüm Burç yorumları
Bu gün altın ne kadar oldu, kaç liradan alınıp satılıyor, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? 2 Mayıs 2024 Perşembe güncel altın fiyatları
Bu gün altın ne kadar oldu, kaç liradan alınıp satılıyor, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? 2 Mayıs 2024 Perşembe güncel altın fiyatları
İŞKUR işçi alımı başladı! KPSS şartsız personel alımı yapılacak
İŞKUR işçi alımı başladı! KPSS şartsız personel alımı yapılacak
Cosmopolitan Magazine, Avusturalya’da yeniden yayında: 6 yıllık ara sona eriyor…
Cosmopolitan Magazine, Avusturalya’da yeniden yayında: 6 yıllık ara sona eriyor…
Karbonhidratı kestim diye paylaştı! Nesrin Cavazade'nin son paylaşımı olay oldu
Karbonhidratı kestim diye paylaştı! Nesrin Cavazade'nin son paylaşımı olay oldu
Yorumlananlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'a çok sert Gazze tepkisi: ''Hesabını ebedi alemde vereceksiniz''
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'a çok sert Gazze tepkisi: ''Hesabını ebedi alemde vereceksiniz''
Ekrem İmamoğlu CNN International'a verdiği röportajda ''Hamas terör örgütüdür'' dedi
Ekrem İmamoğlu CNN International'a verdiği röportajda ''Hamas terör örgütüdür'' dedi
Uzmanlardan Hakkari için korkutan deprem uyarısı! ''Yüksekova-Şemdinli fayının 7 şiddetinde deprem üretme olasılığı var''
Uzmanlardan Hakkari için korkutan deprem uyarısı! ''Yüksekova-Şemdinli fayının 7 şiddetinde deprem üretme olasılığı var''
Bakan Şimşek, açıklama yaparak KDV tartışmalarına son noktayı koydu! ''KDV artışı yapılmadı''
Bakan Şimşek, açıklama yaparak KDV tartışmalarına son noktayı koydu! ''KDV artışı yapılmadı''