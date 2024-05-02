Sertap Erener'den sürpriz açıklama! Eurovision yarışmasında, 20 yıl sonra aynı heyecanı yaşayacak!

Sertap Erener yaptığı açıklama ile sevenlerini heyecanlandırdı. 20 yıl önce Eurovision birinciliği getiren Erener, yaptığı açıklamayla Eurovision'da tekrar sahne alacağını belirtti.
2023'te ülkemizi Eurovision'da temsil ederek ilk Türkiye birinciliğini getiren Sertap Erener yıllar sonra yeniden Eurovision'a hazırlanıyor.
Bilindiği gibi 2013'ten beri Türkiye, Avrupalı ülkelerin katıldığı Eurovision Şarkı Yarışması'na haksızlık gerekçesi ile katılmıyordu. 7 Mayıs'ta yarı final, 9 Mayısta ise final gecesi yaşanacak.
Eurovision 2024'ün yarı final akşamında eski Eurovision yıldıkları yarı finalde şarkılarını seslendirecek. Yarışmada boy göstecek sanatçılardan biri de Sertap Erener olacak.
Yarı final gecesinde, 1999'da İsveç'e birincilik getiren Charlotte Perrelli ve Sertap Erener dışında 2005'te Yunanistan Eurovision birinciliği getiren Helena Paparizou da sahne alacak.
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KAYNAK: Bölge Gündem Haber