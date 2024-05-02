AHİSİAD'dan Ankara çıkarması! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı ziyaret ettiler

Merkezi Pendik'te bulunan Ahi Sanayici ve İş Adamları Derneği (AHİSİAD) çok önemli faaliyetlerine devam ederek yönetim kurulu üyeleri ile Ankara'da bir dizi ziyaretlerde bulunarak, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, OSTİM OSB Başkanı Orhan Aydın ve Bölge Müdürü Adem Arıcı'yı makamlarında ziyaret ederek çok önemli görüşmelerde bulundular.

AHİSİAD'DAN ANKARAYA ÇIKARMA!

İbrahim Çam, başkanlığındaki dernek yönetimi ilk olarak AK Parti Tekirdağ Milletvekili ve Bilim Kurulu Üyesi Gökhan Diktaş ile Gazi Mecliste bir araya geldi. Daha sonra AK Parti Tekirdağ Milletvekili ve Bilim Kurulu Üyesi Gökhan Diktaş, Bilim Kurulu Başkanı Prof. Ahmet Kala, Genel Başkan Yardımcısı ve dernek üyelerinden oluşan heyeti ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, OSTİM OSB başkanı Orhan Aydın ve Bölge Müdürü Adem Arıcı'yı makamlarında ayrı ayrı ziyaretlerde bulunarak derneğin kuruluşu, faaliyetleri ile ilgili bilgi vererek ülkemizin ekonomik ve sosyal alanda daha da kalkınması için yürütülen çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulundu.

YILMAZ TUNÇ VE ALİ YERLİKAYA'YA ZİYARET

Ziyaretler sonrası dernek başkanı İbrahim Çam, yaptığı açıklamada "Dernek çalışmalarının son sürat devam ettiklerini bu bağlamda Ankara'da bir dizi çok önemli ziyaretlerde bulunarak, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve OSTİM OSB Bölge Müdürü Adem Arıcı'yı makamlarında ayrı ayrı ziyaretlerde bulunarak derneğimizin kuruluşu, faaliyetleri ile ülkemizin ekonomik ve sosyal alanda daha da kalkınması için yürütülen çalışmalar üzerine çok önemli değerlendirmelerde bulunarak bilgi alış verişinde bulunduk. Nazik kabulleri ve misafirperverlikleri den ötürü Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, OSTİM OSB başkanı Orhan Aydın ve Bölge Müdürü Adem Arıcı'ya çok teşekkür ediyoruz" dedi.