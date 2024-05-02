Pendikspor U-14 takımı dolu dizgin şampiyonluğa gidiyor

TFF U-14 Liginde gruplardan çıkmayı başararak, Antalya'da düzenlenen şampiyonaya katılmayı hak kazanan Pendikspor U-14 takımı şampiyonda rakiplerini bir bir yenerek dolu dizgin şampiyonluğa gidiyor

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Pendikspor U-14 takımı dolu dizgin şampiyonluğa gidiyor

Siltaş Yapı Pendiksor, özelleştirmeden sonra yeni bir yapılanmaya girerek alt yapı sorumluluğuna yönetim kurulu üyesi Ahmet Çakıroğlu'nun getirilmesinden sonra alt yapı takımları büyük bir gelişim kaydederek başarılı sonuçlar almaya devam ediyor.

PENDİKSPOR, U-14 DOLU DİZGİN

Süper Lig'de mücadele eden, bir çok takımlardan daha imkanlara ve profesyonel yönetime sahip olan Siltaşyapı Pendikspor, alt yapı takımlarının aldığı başarılı sonuçlarla ve Türk futboluna yetiştirdiği yeni yıldızlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Siltaş Yapı Pendikspor, 2023-2024 TFF gelişim Liglerinde mücadele eden U-14 takımı aldığı başarılı sonuçlardan sonra Antalya'da düzenlenen şampiyonaya katılmaya hak kazanmıştı. Yapılan ilk maçta Gençlerbirliği'ni yenerek bir üst tura çıkan Pendikspor, 3 Mayıs Cuma günü saat 12.00 de Başakşehir, Ümraniyespor maçının galibi ile yarı finale çıkmak içi mücadele edecek.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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