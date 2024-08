Sena Can kimdir? branşı ne, kaç yaşında, nereli? Olimpiyatlarda yarışan sporcularımız, sergiledikleri performans ve kazandıkları başarılarla ilgi odağı oluyor. Sena Can da bunlardan biri. Sena Can kimdir? Sana Can kaç yaşında, nereli ve hangi sporda çalışıyor?