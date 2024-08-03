Sena Can kimdir? branşı ne, kaç yaşında, nereli?

Olimpiyatlarda yarışan sporcularımız, sergiledikleri performans ve kazandıkları başarılarla ilgi odağı oluyor. Sena Can da bunlardan biri. Sena Can kimdir? Sana Can kaç yaşında, nereli ve hangi sporda çalışıyor?

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Sena Can kimdir? branşı ne, kaç yaşında, nereli?

2024 Paris Olimpiyatlarında sergilediği performans, Sena Can'ın dikkatini çekti. Sena Can kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Branşı ne?

Sena Can kimdir?

Doğum tarihi: 10 Kasım 2001, 22 yaşındadır ve Osmangazi, Türkiye'de doğdu.

Can, 2016 yılında avcı olan babasının teşviki ve desteğiyle spor atıcılığına başladı.İlk olarak memleketindeki Osmangazi Belediye Spor Kulübü'nde oynadı.Ali Rıza Bilgin, Konya'daki Bilgin Atıcılık Kulübü'nde koçluk yapıyor.

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Cumhuriyet Kupası ve Federasyon Kupası müsabakalarında birçok madalya kazandı. 2019 Konay Cumhuriyet Kupası'nda altın madalya kazandı ve 114 puanla yeni bir ulusal rekor kırdı.Aynı yıl atıcılık şampiyonu oldu ve milli takıma seçildi.

Gençler kategorisinde İtalya'nın Lonato del Garda kentinde düzenlenen 2019 Dünya Tüfek Şampiyonası ve Almanya'nın Suhl kentinde düzenlenen 2019 ISSF Gençler Dünya Kupası'na katıldı.

2022 Cezayir Oran Akdeniz Oyunları'nda dokuzuncu sırada yarıştı.2021 Konya İslam Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazandı.

Bakü'de düzenlenen 2023 ISSF Dünya Atıcılık Şampiyonası'nda kadınlar takım müsabakasında Azerbaycan 121 vuruşla Türkiye rekoru kırdı. Arkadaşları Nur Banu Balkancı ve Çiğdem Özyaman Özenir ile birlikte finallere çıktı ve yedinci oldu.Böyle bir kota 2024 Yaz Olimpiyatları'nda elde edildi.Polonya, Wroclaw'daki 2023 Avrupa Oyunları Atıcılık bireysel ve takım müsabakalarında başarısız oldu.

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