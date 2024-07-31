Zehra Güneş sakat mı? Neden oynamıyor? Türkiye- Dominik Cumhuriyeti maçında Zehra neden yok?

Zehra Güneş oynamıyor mu? Türkiye-Dominik Cumhuriyeti maçına neden Zehra katılmıyor? Zehra Güneş Paris Olimpiyatları'na katılabilecek mi? Sorusunun cevabı incelenmektedir. Sakatlığı nedeniyle başarılı voleybolcu uzun bir süre sahalardan uzak kalmıştı. Türkiye-Hollanda olimpiyat maçında kadroda yer almayan Zehra Güneş'in oynayıp oynamayacağı merak konusu.

YAYINLAMA
Google News
Zehra Güneş sakat mı? Neden oynamıyor? Türkiye- Dominik Cumhuriyeti maçında Zehra neden yok?

Zehra Güneş, Paris Olimpiyatları 2. grup maçında yer alacak mı? Türkiye-Dominik Cumhuriyeti maçı sırasında Zehra Güneş neden oynamadı? Zehra Güneş için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Zehra Güneş oynamıyor mu?

Türkiye- Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman? Türkiye- Dominik Cumhuriyeti hangi kanalda?Türkiye- Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman? Türkiye- Dominik Cumhuriyeti hangi kanalda?

Türkiye- Dominik Cumhuriyeti maçında Zehra Güneş oynayacak mı?

Sakatlığının ardından Zehra Güneş Paris Olimpiyatları kadrosuna dahil edildi. Türkiye-Hollanda maçında oynamayan Zehra Güneş, 1 Ağustos Perşembe günü oynanacak olan Türkiye-Dominik Cumhuriyeti maçının kadrosunda yer alıp almayacağı henüz belli değil.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
UEFA ülke puanı sıralaması belli oldu! O ülke peşimizi bırakmıyor aramızda çok az puan kaldı!
UEFA ülke puanı sıralaması belli oldu! O ülke peşimizi bırakmıyor aramızda çok az puan kaldı!
Türkiye- Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman? Türkiye- Dominik Cumhuriyeti hangi kanalda?
Türkiye- Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman? Türkiye- Dominik Cumhuriyeti hangi kanalda?
Fenerbahçe, zorda olsa Şampiyonlar Ligi’nde turu geçti: Şimdiki rakip Lille…
Fenerbahçe, zorda olsa Şampiyonlar Ligi’nde turu geçti: Şimdiki rakip Lille…
Esra Yıldız Kahraman kimdir? Paris'te ne zaman yarışacak? Esra Yıldız Kahraman nereli ve kaç yaşında?
Esra Yıldız Kahraman kimdir? Paris'te ne zaman yarışacak? Esra Yıldız Kahraman nereli ve kaç yaşında?
Son Haberler
Haniye’nin şehit edilmedisinden sonra ilk açıklama: Netanyahu ne söyledi?
Haniye’nin şehit edilmedisinden sonra ilk açıklama: Netanyahu ne söyledi?
Zehra Güneş sakat mı? Neden oynamıyor? Türkiye- Dominik Cumhuriyeti maçında Zehra neden yok?
Zehra Güneş sakat mı? Neden oynamıyor? Türkiye- Dominik Cumhuriyeti maçında Zehra neden yok?
Fed faiz kararı açıklandı mı? ABD Merkez Bankası ne karar verdi?
Fed faiz kararı açıklandı mı? ABD Merkez Bankası ne karar verdi?
Hamas’ın yeni lideri kim oldu? Yeni lider Halid Meşal kimdir?
Hamas’ın yeni lideri kim oldu? Yeni lider Halid Meşal kimdir?
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?
Galatasaray'da gözler parlayan yıldız Ziyech’te!
Galatasaray'da gözler parlayan yıldız Ziyech’te!
Çok Okunanlar
Dolar, EURO, Altın, borsa ve petrol fiyatları yükselişe geçti, İşte güncel son rakamlar
Dolar, EURO, Altın, borsa ve petrol fiyatları yükselişe geçti, İşte güncel son rakamlar
UEFA ülke puanı sıralaması belli oldu! O ülke peşimizi bırakmıyor aramızda çok az puan kaldı!
UEFA ülke puanı sıralaması belli oldu! O ülke peşimizi bırakmıyor aramızda çok az puan kaldı!
Dünya basını Haniye süikastini manşetlerine böyle taşıdı: Bölgesel savaş ihtimalini daha da yakınlaştırdı
Dünya basını Haniye süikastini manşetlerine böyle taşıdı: Bölgesel savaş ihtimalini daha da yakınlaştırdı
ABD, Avrupa ve dünya devletlerinden Haniye açıklaması! İran'dan intikam yemini
ABD, Avrupa ve dünya devletlerinden Haniye açıklaması! İran'dan intikam yemini
Ali Koç'tan TFF ve İbrahim Hacıosmanoğlu için çok konuşulacak sözler: 'Bu TFF o malum kulübü ittirecek diyemeyiz'
Ali Koç'tan TFF ve İbrahim Hacıosmanoğlu için çok konuşulacak sözler: 'Bu TFF o malum kulübü ittirecek diyemeyiz'
Fenerbahçeli taraftar yıldız oyuncusuna kavuştu
Fenerbahçeli taraftar yıldız oyuncusuna kavuştu
Yorumlananlar
Konut satışlarına ibre tersine döndü! Dudak uçuklatan fiyatlar dip yaptı: İşte İstanbul'da ilçe ilçe daire fiyatları
Konut satışlarına ibre tersine döndü! Dudak uçuklatan fiyatlar dip yaptı: İşte İstanbul'da ilçe ilçe daire fiyatları