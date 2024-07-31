Zehra Güneş sakat mı? Neden oynamıyor? Türkiye- Dominik Cumhuriyeti maçında Zehra neden yok?

Zehra Güneş, Paris Olimpiyatları 2. grup maçında yer alacak mı? Türkiye-Dominik Cumhuriyeti maçı sırasında Zehra Güneş neden oynamadı? Zehra Güneş için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Zehra Güneş oynamıyor mu?

Türkiye- Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman? Türkiye- Dominik Cumhuriyeti hangi kanalda?

Türkiye- Dominik Cumhuriyeti maçında Zehra Güneş oynayacak mı?

Sakatlığının ardından Zehra Güneş Paris Olimpiyatları kadrosuna dahil edildi. Türkiye-Hollanda maçında oynamayan Zehra Güneş, 1 Ağustos Perşembe günü oynanacak olan Türkiye-Dominik Cumhuriyeti maçının kadrosunda yer alıp almayacağı henüz belli değil.