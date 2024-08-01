Fenerbahçe- Lille maçı ne zaman? Fenerbahçe- Lille hangi kanalda? Fenerbahçe- Lille maçı 11'ler Fenerbahçe ile Lille arasında oynanacak ilk maç ne zaman? Fenerbahçe Lugano'yu eleyerek Lille ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, Lille ile oynayacağı ilk maçın tarihini ve hangi statta oynanacağını tartışıyor. Fenerbahçe Lille maçının başlangıcı ne zaman ve nerede oynanacak?