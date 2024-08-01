Fenerbahçe- Lille maçı ne zaman? Fenerbahçe- Lille hangi kanalda? Fenerbahçe- Lille maçı 11'ler

Fenerbahçe Lugano'yu eleyerek Lille ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, Lille ile oynayacağı ilk maçın tarihini ve hangi statta oynanacağını tartışıyor. Fenerbahçe Lille maçının başlangıcı ne zaman ve nerede oynanacak?
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Fenerbahçe Lille Maçı Ne Zaman?
6-7 Ağustos tarihlerinde Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa'nın Lille takımıyla ilk maçına çıkacak. 13 Ağustos tarihinde rövanş maçı oynanacak.
6 Ağustos'ta Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunun ilk deplasman maçını oynayacak. 13 Ağustos'ta eşleşmenin tekrarı İstanbul'da gerçekleşecek. Bu turu geçmesi halinde Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselecek. 5 Ağustos, play-off turunun kuralarını çekecek.