Şehre inen domuz sürüsü korku yarattı!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde şehre inen domuzlar görenleri şok etti. Kimseye aldırmadan caddede yürüyen domuz sürüsü açlıktan çöplere dadandı.
Bodrum'un Konacık Mahallesi'nde caddeye kadar inen domuzlar kimseye aldırış etmeden yiyecek aradı. Ormanlık alandan şehre inen domuz sürüsü vatandaşalar tarafından cep telefonuyla çekildi. Alparslan Türkeş Bulvarı'na kadar gelen domuz sürüsü sitelerin bulunduğu bölgelere giderek yiyecek aradı.
Domuzlar daha sonra ormanlık alana girerek gözlerden kayboldu.
Herkes ne olduğunu anlamaya çalıştı! İnşaat işçisi bankaya ayakkabılarını çıkarıp öyle girdi
Ümraniye'de metro çalışması sırasında iki bina çöktü! İstanbul valiliği açıklama yaptı
Çatıdaki anten kavgası ölümle bitti! Kardeşinin düşerek ölümene sebep olan ağabey tutuklandı!
Kışın zor şartlarda çalışan inşaat işçilerinin soğukla mücadelesi
KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)