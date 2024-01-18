Şehre inen domuz sürüsü korku yarattı!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinde şehir merkezlerinde gezen domuz sürüsü görenlere korku dolu anlar yaşattı.

YAYINLAMA
Google News
Şehre inen domuz sürüsü korku yarattı!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde şehre inen domuzlar görenleri şok etti. Kimseye aldırmadan caddede yürüyen domuz sürüsü açlıktan çöplere dadandı.

Bodrum'un Konacık Mahallesi'nde caddeye kadar inen domuzlar kimseye aldırış etmeden yiyecek aradı. Ormanlık alandan şehre inen domuz sürüsü vatandaşalar tarafından cep telefonuyla çekildi. Alparslan Türkeş Bulvarı'na kadar gelen domuz sürüsü sitelerin bulunduğu bölgelere giderek yiyecek aradı.

1128661

Domuzlar daha sonra ormanlık alana girerek gözlerden kayboldu.

1128661

Herkes ne olduğunu anlamaya çalıştı! İnşaat işçisi bankaya ayakkabılarını çıkarıp öyle girdiHerkes ne olduğunu anlamaya çalıştı! İnşaat işçisi bankaya ayakkabılarını çıkarıp öyle girdi

Ümraniye'de metro çalışması sırasında iki bina çöktü! İstanbul valiliği açıklama yaptıÜmraniye'de metro çalışması sırasında iki bina çöktü! İstanbul valiliği açıklama yaptı

Çatıdaki anten kavgası ölümle bitti! Kardeşinin düşerek ölümene sebep olan ağabey tutuklandı!Çatıdaki anten kavgası ölümle bitti! Kardeşinin düşerek ölümene sebep olan ağabey tutuklandı!

Kışın zor şartlarda çalışan inşaat işçilerinin soğukla mücadelesiKışın zor şartlarda çalışan inşaat işçilerinin soğukla mücadelesi

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Eline geçirdiği çengelli iğneyi yutan bebek, yürekleri ağıza getirdi!
Eline geçirdiği çengelli iğneyi yutan bebek, yürekleri ağıza getirdi!
Somali Cumhurbaşkanı’nın oğluna verilen ceza ile ilgili bir yorumda Adalet Bakanı’ndan geldi!
Somali Cumhurbaşkanı’nın oğluna verilen ceza ile ilgili bir yorumda Adalet Bakanı’ndan geldi!
Bayrampaşa silah sesleriyle inledi! Kız arkadaşını uzun namlulu silahla 4 yerinden vurdu!
Bayrampaşa silah sesleriyle inledi! Kız arkadaşını uzun namlulu silahla 4 yerinden vurdu!
Narkotik ekipleri şüpheli araçtaki LPG tankını patlattı! İçinden kilolarca uyuşturucu çıktı!
Narkotik ekipleri şüpheli araçtaki LPG tankını patlattı! İçinden kilolarca uyuşturucu çıktı!
Son Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara ve İzmir dahil 48 ildeki belediye başkan adaylarını açıklıyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara ve İzmir dahil 48 ildeki belediye başkan adaylarını açıklıyor!
Şehre inen domuz sürüsü korku yarattı!
Şehre inen domuz sürüsü korku yarattı!
Herkes ne olduğunu anlamaya çalıştı! İnşaat işçisi bankaya ayakkabılarını çıkarıp öyle girdi
Herkes ne olduğunu anlamaya çalıştı! İnşaat işçisi bankaya ayakkabılarını çıkarıp öyle girdi
Ümraniye'de metro çalışması sırasında iki bina çöktü! İstanbul valiliği açıklama yaptı
Ümraniye'de metro çalışması sırasında iki bina çöktü! İstanbul valiliği açıklama yaptı
Çatıdaki anten kavgası ölümle bitti! Kardeşinin düşerek ölümene sebep olan ağabey tutuklandı!
Çatıdaki anten kavgası ölümle bitti! Kardeşinin düşerek ölümene sebep olan ağabey tutuklandı!
İzmirde vincin zinciri koptu! 2 işçi feci şekilde yere çakıldı!
İzmirde vincin zinciri koptu! 2 işçi feci şekilde yere çakıldı!
Çok Okunanlar
Altında son durum ne, gram, çeyrek altın kaç TL'den alınıp satılıyor? İşte 18 Ocak Perşembe güncel altın fiyatları
Altında son durum ne, gram, çeyrek altın kaç TL'den alınıp satılıyor? İşte 18 Ocak Perşembe güncel altın fiyatları
Bu gün hava durumu nasıl olacak, kar yağacak mı? 18 Ocak Perşembe günü tüm ülke genel hava durumu
Bu gün hava durumu nasıl olacak, kar yağacak mı? 18 Ocak Perşembe günü tüm ülke genel hava durumu
İstanbul’a Kar Ne Zaman Yağacak! Uzman İsim Tarih Verdi
İstanbul’a Kar Ne Zaman Yağacak! Uzman İsim Tarih Verdi
Afyonkarahisar’da toz şeker yüklü tır kaza yapıp, yan yatınca yol savaş alanına döndü!
Afyonkarahisar’da toz şeker yüklü tır kaza yapıp, yan yatınca yol savaş alanına döndü!
Trafikte yaptığı yanlış hareket, bir canı hayatttan kopardı!
Trafikte yaptığı yanlış hareket, bir canı hayatttan kopardı!
Zeytinburnu E-5 Karayolu’nda feci kaza! Lüks otomobil, yol bakım aracına çarptı!
Zeytinburnu E-5 Karayolu’nda feci kaza! Lüks otomobil, yol bakım aracına çarptı!
Yorumlananlar
Kirli ittifak: 16 Ocak Salı tüm gazete manşetleri
Kirli ittifak: 16 Ocak Salı tüm gazete manşetleri
Özcan Deniz Kızıl Goncalar için sessizliğini bozdu: Kariyerimin en ahlaklı işi
Özcan Deniz Kızıl Goncalar için sessizliğini bozdu: Kariyerimin en ahlaklı işi
Vatandaşın derdine derman olacak ihtiyaç kredisi! Üstelik 3 ay erteleme var: Bu fırsat kaçmaz…
Vatandaşın derdine derman olacak ihtiyaç kredisi! Üstelik 3 ay erteleme var: Bu fırsat kaçmaz…
Mersin’de yolcu otobüsü faciası: Virajı alamadı, devrildi 9 ölü, 28 yaralı var
Mersin’de yolcu otobüsü faciası: Virajı alamadı, devrildi 9 ölü, 28 yaralı var