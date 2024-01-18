Kışın zor şartlarda çalışan inşaat işçilerinin soğukla mücadelesi

Eskişehir’de, hava sıcaklarının eksiyi gördüğü günlerde bile çalışmak zorunda kalan, inşaat işçilerinin üşüdükleri zaman işlerine ara verip, yaktıkları ateşin başına geçerek çay içip ısınmaya çalışıyor.

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Kışın zor şartlarda çalışan inşaat işçilerinin soğukla mücadelesi

Hava sıcaklığının eksi değerlere düştüğü Eskişehir’de, çalışma şartları daha da zorlaşan inşaat işçileri, üşüdükleri zaman işlerine ara verip ateş başına geçerek ve çay içerek ısınmaya çalışıyor.

Eskişehir’de hava sıcaklıkları düşmeye devam ediyor. Bazı günler sıfır derecenin altına inen sıcaklıklar inşaat işçilerinin çalışmasını güçleştiriyor. Diğer kentlere göre daha soğuk olduğu bilinen Eskişehir’de çalışırken zorlanan işçiler, kış şartlarında sıkça grip ve nezle gibi rahatsızlıklara yakalanıyor.

Kışın zor şartlarda çalışan inşaat işçilerinin soğukla mücadelesi

İlaçlarını alarak ekmek parası peşinde koşuşturmaya devam ettiklerini aktaran işçiler, soğuğa karşı ateş, ısıtıcı ve çay ile tedbir alıyor. Her gün yaklaşık 10 saat mesai yapan emekçiler, mesleklerini sevdikleri ve mutlu oldukları sürece çalışmak için hiçbir şeyin kendilerine engel olmayacağına vurgu yaptı.

Kışın zor şartlarda çalışan inşaat işçilerinin soğukla mücadelesi

“Ateşten başka ekstra hiçbir tedbirimiz yok”

Sıva ustası Tekin Konyer, Eskişehir’in çok soğuk bir il olduğunu söyledi. Buna rağmen çalışmaya ve hayat mücadelesine devam ettiklerini ifade eden Konyer, “Ateş yakarak çalışıyoruz. Halimiz belli, her gün buradayız. Suyun içinde kar kış demeden çalışıyoruz. Her gün yaklaşık 10 saat mesai yapıyoruz. Ateşten başka ekstra hiçbir tedbirimiz yok. Islandığımız zaman üstümüzü ateş başında kurutuyoruz, sonra çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye genelinde en soğuk şehirlerden birisi de Eskişehir. O açıdan daha zor oluyor” dedi.

Kışın zor şartlarda çalışan inşaat işçilerinin soğukla mücadelesi

“Hava şartları ne kadar zorlasa da geliyoruz”

Fayans ustası Hüseyin Yıldırım, çalışma şartlarının ağır olduğunu belirtti. Soğukta zorlandıkları gibi yardımcı eleman bulmak konusunda da problem yaşadıklarını dile getiren Yıldırım, “Gençlerimiz bu işe pek önem vermiyor. O açıdan zorlanıyoruz. Havalar soğuk olduğu için ayrıca zorluk çekiyoruz, hasta da oluyoruz. Ama malum hayat şartları, çalışmamız lazım. Emek olmadan da yemek olmuyor. Grip ve enfeksiyon gibi kronik kış rahatsızlıklarını yaşıyoruz. Ama elimizden geldiğince tedbirini almaya çalışıyoruz. Isıtıcılarımızı yakıyoruz ve kendimizi korumaya çalışıyoruz. İlaçlarımızı da kullanıyoruz, işimizi yapmak zorunda olduğumuz için gerekirse doktora gidiyoruz ve hava şartları ne kadar zorlasa da geliyoruz. İnanın yaz günü her yer güzel. Kış günü ısıtıcının başında muhabbet ediyoruz, çayımızı içiyoruz ve o şekilde işimize devam ediyoruz. Önemli olan mutluluk, işimizi seviyoruz ve mutluyuz” şeklinde konuştu.

Kışın zor şartlarda çalışan inşaat işçilerinin soğukla mücadelesi

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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